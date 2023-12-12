هانى سلامة : المشاركة فى الانتخابات رسالة للعالم

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 06:35 مساءً - حرص الفنان هانى سلامة على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، فى مقر لجنته الانتخابية بمنطقة الزمالك.

وأكد الفنان هانى سلامة على أنه يجب على جميع المصريين لذهاب للإنتخابات من أجل حماية مصر من المؤتمرات التى تمر بيها حالياً .

وتابع: أن الانتخابات الرئاسية المصرية الحالية ما هى إلا امتداد لثورة ٣٠ يونيو ، ولذلك أنا أدعو الشعب المصري جميعاً أن يشارك ويدلى بصوته لأنه أمانة و مشاركته قوة.

وأختتم: أن النزول للانتخابات غير مقتصر على الإدلاء بالصوت بل يبعث برسالة أكبر للعالم كله أننا نقف وراء القيادة السياسية فى قراراتها و السيادة المصرية على أرضيها، ويجب أن نتكاتف جميعاً بالمشاركة والنزول للإدلاء بأصواتنا فى الانتخابات الرئاسية.