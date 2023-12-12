شاهد..كارمن سليمان برفقة زوجها في الحرم المكي

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة كارمن سليمان مجموعة صور لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك ".

وظهرت كارمن في الصور وهي ترتدي الحجاب بالحرم المكي برفقة زوجها، وعلقت على الصور قائلة:" اللهم لك الحمد ربنا يتقبل منا ويكتبها لنا على طول ".

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آخر أعمال كارمن سليمان

طرحت كارمن سليمان أحدث أغنياتها بعنوان "روقاني" بتوقيع عمرو مصطفى لتحقق وعد مر عليه 11 عامًا، وتعاونت كارمن سليمان في أغنية روقاني مع الشاعر الغنائي مصطفى ناصر، ومن ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقي وميكس وماستر لـ ماهر

الملاح.

ولدت كارمن يوم 7 أكتوبر لعام 1994 بمحافظة الشرقية، لها شقيقة واحدة فرح وتخرجت في كلية الإعلام، أكاديمية الشروق، تزوجت من الملحن مصطفى جاد وانجبا طفلهما زين.