رامي جمال التريند الثاني على اليوتيوب

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر الفنان رامي جمال التريند الثاني على موقع الفيديوهات الشهير “ يوتيوب ”، وذلك بعد طرحه لأغنية "جيت متأخر".

واحتلت أغنية "جيت متأخر" لـ رامي جمال، المركز الثاني ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا على منصة "يوتيوب"، فقد حققت ما يقرب من مليون ونصف مشاهدة في أقل من أسبوعين من طرحها.



أغنية "جيت متأخر" لرامي جمال من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، توزيع محمد ياسر، ميكس وماستر محمد مجدي.



رامي جمال يروج لـ "جيت متأخر"







وسبق، روج الفنان رامي جمال عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام لأغنية جيت متأخر التي طرحها خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بظهوره أمام البحر، اقتربت مشاهدتها من حاجز الـ 200 ألف بعد ساعات قليلة من زمن طرحها، وكانت من كلمات محمد مصطفي ملك، الحان محمود أنور، توزيع محمد ياسر، ميكس وماستر محمد مجدي، سوشيال ميديا رضوى علي.



كلمات أغنية جيت متأخر لرامي جمال







وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: "لا جيت متأخر أيوة خلاص مابقاش نافع.. روح بقا ليه راجع.. عايز إيه.. بتقولي وحشتك والمفروض أنا أكون عارف.. لا تلاقيك فاضي قولت أراضيك.. مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن أحسها ده أنا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده أنا بصفى في ثانيتين.. ما كنت قصادك وأنت مشيت وقسيت جامد.. أيوة نصيب وارد.. يمكن خير.. بالعافية طلعت بقلبي سليم فأنا مش عايز.. أي كلام خالص قولت كتير.. مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن أحسها.. ده أنا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده أنا بصفى في ثانيتين".

