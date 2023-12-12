شاهد.. حمادة هلال في الحرم المكي

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان حمادة هلال صورةجديدة له، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك ".

وظهر حمادة في الصورة وهو بالحرم المكي، وعلق على الصورة قائلًا:" الحمد لله ".

استعداد حمادة هلال للمداح الجزء الرابع



يذكر أن حمادة هلال يستعد لبدأ التحضرات الأولى للجزء الرابع من مسلسل المداح المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024.

وكان حمادة هلال، قد قدم مسلسل المداح 3، في رمضان 2023، تحت عنوان أسطورة العشق، وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك فيه مجموعة من الفنانين أبرزهم: رانيا فريد شوقي، يسرا اللوزي، حنان سليمان، هبة مجدي، تامر شلتوت، خالد زكي، خالد سرحان، محمد رياض، وهو من إخراج أحمد سمير فرج.

حمادة هلال ومسلسل المداح

وكان الفنان حمادة هلال، قد قدم مسلسل «المداح 3»، في رمضان 2023، تحت عنوان “أسطورة العشق”، وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك فيه مجموعة من الفنانين أبرزهم: رانيا فريد شوقي، يسرا اللوزي، حنان سليمان، هبة مجدي، تامر شلتوت، خالد زكي، خالد سرحان، محمد رياض، وهو من إخراج أحمد سمير فرج، وحصد العمل لى إشادات كبيرة من قبل الجمهور ونجوم الفن.

