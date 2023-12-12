محمد الغمري شقيق كريم قاسم يثير المتاعب في زينهم

القاهرة - محمد ابراهيم -



مع عرض الحلقة 17 من مسلسل “زينهم" بطولة الفنان أحمد داود والذي يعرض ضمن مسلسلات "الأوف سيزون" برزت شخصية" علي" التي يؤديها الفنان الشاب محمد الغمري والذي تشير مشاهده في المسلسل إلى أنه يتجه في إثارة الجدل بعد رجوعه من السفر خارج مصر.

أحداث المسلسل



ويظهر تسلسل الأحداث أن علي شقيق "جيمي"، كريم قاسم، الذي يعود من السفر بعد النصب عليه من حبيبته، والذي يعود من أجل الحصول على الأمول من والده

آخر أعمال محمد الغمري



وكانت أخر أعمال محمد الغمري، ظهوره في مسلسل الكتيبة 101 بدور الشهيد " أحمد كمال ضبش، بجانب عمرو يوسف، ومسلسل مجنونة بيك، وعوالم خفيفة، وشقة فيصل.

تدور قصة المسلسل حول قصة طالب يدعى زينهم وتخرج من كلية الطب والتحق للعمل في مشرحة زينهم ولكنه لم يخبر أحد من أسرته عن تلك المهنة المخيفة خوفًا من أن يبتعدوا عنه، عندما بدأ زينهم للعمل في المشرحة وقام باستلام أول جثة، وجد أن الجثة كانت تتواصل معه عن طريق الإشارة والأصوات، وذلك لتخبره عن القاتل الحقيقي، وسوف تخبره بالعديد من الأسرار التي سوف تساعد رجال الشرطة، وذلك ما جعل المشاهدين متشوقين ليعرفوا ماذا سوف يحدث في الحلقات القادمة، الجدير بالذكر أن المسلسل نجح في تحقيق نسبة نجاح مرتفعة وذلك يرجع للقصص المشوقة التي يقدمها.