بعد تصدرها التريند.. عدد زيجات دنيا عبد العزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة دنيا عبد العزيز ترند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما حلت ضيفة في برنامج «في العمق» مع الإعلامي شلتوت، وكشفت عن العديد من الأسرار والتفاصيل عن حياتها الشخصية والفنية، ومنها الحديث عن ابنتها المتوفية، ووالدتها الراحلة، وكيف أنها ما زالت محتفظة بمقتنياتها كما هي، فضلا عن حديثها عن تعرضها للتهديد بتشويه وجهها.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية عدد زيجات دنيا عبد العزيز..

تزوجت دنيا عبد العزيز ثلاث مرات، حيث ارتبطت بداية شبابها بالمنتج الفني محمد حسيب، ولكن هذا الزواج لم يستمر طويلًا حيث انفصل الشريكين سريعًا، وكانت دنيا قد أعلنت عن خطبتها لرجلٍ يعمل ضابطًا مصريًا ويدعى أحمد صلاح بداية عام 2012م، ولكن الأمور لم تتم دون معرفة الأسباب، وكانت دينا قد صرّحت أنها لا تريد الوقوع في نفس الخطأ مرةً أخرى وأخبرته بأنها تريد أن تتعرف عليه أكثر وأن تكون فترة الخطوبة طويلة نسبيًا، يذكر أن دنيا قد أتمت مراسم زفافها حديثًا من المهندس مصطفى كامل.

من هو زوج دنيا عبد العزيز؟



تزوج دنيا عبد العزيز من المهندس مصطفى كامل، وهو رجلٌ من خارج الوسط الفني والإعلامي، تعرفت عليه دنيا قبل أكثر من اثني عشر عامًا إذ جمعتهما في البداية علاقة صداقة لتتحول لعلاقة حب ثم تتوج بزواجٍ رسمي، يذكر أن دينا عبد العزيز قد أعلنت عقد قرانها بشكلٍ مفاجئ في يوم ال22 من شهر فبراير عام 2022م، وأقيم حفل زفافها أمس الجمعة بحضور عددٍ من أصدقائها من الوسط الفني والإعلامي.

نبذة عن دنيا عبد العزيز

ولدت دنيا عبد العزيز 1 نوفمبر 1982في سوريا لأب مصري وأم من أصول سورية أردنية، اول ادوارها كان في فيلم اللعنة الأخيرة، وتألقت بعدها في فيلم «صراع الزوجات»، ثم شاركت في فيلم «الجراج» حيث قامت بأداء دور ابنة نجلاء فتحي باقتدار وحصلت على جائزة الأداء، ثم قررت الالتحاق بالمعهد العالي للسينما قسم إخراج، في يوم 22 فبراير سنة 2022، أُعلنَ عن عقد قرانها من المهندس مصطفى كامل، الذي هو من خارج الوسط الفني، ونُشرت صور زفافها مع زوجها بحضور أهلها وعدد من الفنانين.

أحدث أعمال دنيا عبد العزيز

ويذكر ان الفنانة دنيا عبد العزيز تشارك في الجزء الرابع من مسلسل المداح، مع الفنان حمادة هلال، خالد سرحان، خالد زكي، لوسي، أحمد ماهر، هبة مجدي، رانيا فريد شوقي، محمد رياض، محمود عامر، والعمل من إخراج أحمد سمير فرج، وآخرين، وكان آخر أعمال دنيا عبدالعزيز، هو مسلسل "المداح" الجزء الثالث الذي عرض في رمضان الماضي، وحقق العمل نجاحًا كبيرا، وتدور أحداثه حول الشيخ صابر الذي يقع في حرب مع عالم الجن ويحاول خلال أحداث العمل حماية نفسه وعائلته منشرهم.