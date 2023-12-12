نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية حسن الرداد في مسلسل محارب رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ حسن الرداد مؤخرًا التحضير لمسلسله الجديد محارب، ويجسد ضمن الأحداث شخصية سائق ميكروباص تمر حياته بالعديد من الأزمات، والعمل من تأليف محمد سيد بشير ومن إنتاج أحمد السبكي.

أبطال مسلسل محارب



ويشارك في بطولة محارب الفنان حسن الرداد عدد من النجوم منهم ماجد المصري، كريم عفيفي، محمود البزاوي، سلوى عثمان، حجاج عبدالعظيم، ونور محمود، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

قصة مسلسل محارب

مسلسل "محارب" يُعد جزءًا من الدراما الاجتماعية الشعبية التي ترصد قصة حياة شخصية بسيطة تعيش في القاهرة، ويجسدها الفنانحسن الرداد في دور عزيز محارب، يتميز العمل بأنه يسلط الضوء على قضايا اجتماعية مهمة ويعكس الحياة اليومية للناس البسطاء في مصر.

أحدث أعمال حسن الرداد

ومن ناحية اخري، يُعرض لـ حسن الرداد في الفترة الحالية فيلم بلوموندو، تأليف حازم ويفي وإخراج ياسر سامي، ويشارك في العمل هاجر أحمد، رحاب الجمل، محمود حافظ، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، وإنجي وجدان، مع ضيوف الشرف يسرا وإيمي سمير غانم وأيتن عامر ومحمد ثروت وأوس أوس وحمدي الميرغني وميرنا نور الدين، وإنتاج سامر المحضر، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي، حول شخصية تميم بلوموندو التي يقدمها حسن الرداد، وهو صاحب شركة عقارات، لكنه شاب طائش ويحب الحياة والمرح، كما يعيش 4 قصص حب مختلفة بالعمل، ويدخل الرداد في خلافات مع زوجته هاجر أحمد ضمن الأحداث.

ويشارك حسن الرداد في مسرحية التلفزيون والتي تضم مجموعة من بين أبرز النجوم حسن الرداد وإيمي سمير غانم كل من بدرية طلبة وأوس أوس ومحمود حافظ وسليمان عيد، تدور أحداث المسرحية في إطار الاثارة والتشويق حول الزوجين "حفظي" و"كروانة" وذلك بعد أن يصل عم حزومبل لهما حاملا هدايا تأخرت ثلاثون عاما ولكنها غير مناسبة لهم الآن مما يجعل فضولهما يدفعهما لتفتيش حقيبة هدايا عم حزومبل ليجدوا تلفزيونا سحريا يجدون نفسهم بداخله يتنقلون بين قنواته بكل أحداثها وتفاصيلها ويتحكم فيهما طفل بالريموت كنترول... ماهو مصيرهم وعند اي قناة سوف تقف حياتهم وهل يمكنهم العودة لحياتهم من جديد؟



آخر أعمال حسن الرداد

ويذكر ان آخر أعمال حسن الرداد فيلم تحت تهديد السلاح،وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي حول رجل أعمال يُدعى خالد متزوج ولكنه تعيس في زواجه، فيقرر الطلاق والعودة إلى حبيبته السابقة، ولكن يصاب بطلق ناري أثناء زفافه، يتسبب في دخوله إلى غيبوبة لمدة 4 سنوات، والفيلم من بطولة مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي



