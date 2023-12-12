نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية سوسن بدر صاحبة في مسلسل حدوتة منسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الفنانة سوسن بدر تصوير مشاهدها في مسلسل حدوتة منسية، تجسد خلال الأحداث شخصية سيدة أعمال وصاحبة مصنع رخام، ومن المقرر عرض المسلسل في يناير المقبل.

أبطال وأحداث حدوتة منسية

مسلسل حدوتة منسية، بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، ريم سامي، نانسي صلاح، محمود حجازي، محمد علي رزق، هشام إسماعيل، طارق صبري، أمير صلاح الدين، أحمد صيام، هلا السعيد، وتدور أحداث حدوتة منسية في إطار اجتماعي، وتظهر سوسن بدر متزوجة من محمود حافظ خلال المسلسل.



أحدث أعمال سوسن بدر

ومن ناحية أخرى، تعاقدت الفنانة سوسن بدر خلال الفترة الماضية على المشاركة في فيلم الهوى سلطان، الذي كان يحمل اسم سارة وعلي، حيث تجسد خلال الأحداث شخصية والدة أحمد داود، والعمل بطولة منة شلبي، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، وتنتظر خلال الفترة المقبلة عرض فيلم آل شنب، تأليف وإخراج أيتن أمين، ويشارك فيه كل من ليلى علوي، هيدي كرم، أسماء جلال، خالد سرحان، وعرض لها مؤخرًا فيلم أنا لحبيبي، تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

وتواصل سوسن بدر تصوير أحداث الموسم الثاني من المسلسل الوثائقي "أم الدنيا" تمهيدًا لعرضه الفترة القادمة على منصة watch it،والتي تتضمن 10 حلقات، ومن المقرر عرضها في ديسمبر المقبل، وتضمن الموسم الأول 15 حلقة، وسردت السلسلة في إطار تشويقي وإنساني تاريخ مصر الطويل منذ بدايته وحتى العصر الحديث، وتبدأالأفلام بتتبع آثار وتطور الإنسان المصري القديم، مرورًا بتوحيد الأرضين وعصر بناء الأهرامات، وعصور الاضمحلال الأولى والثانية، وملوكالهكسوس وازدهار ملوك الدولة الحديثة إلى أن نصل إلى حكم كليوباترا.





ويذكر أن آخر أعمال النجمة سوسن بدر هو مشاركته في موسم رمضان 2023، بمسلسل بابا المجال، وشارك فى بطولته كل من مصطفى شعبان وجومانا مراد وباسم سمرة ورياض الخولي، وسوسن بدر وسما إبراهيم، المسلسل من تأليفوإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجانى.