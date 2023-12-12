نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عرض مسرحية السندباد بطولة كريم عبدالعزيز ونيللي كريم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، موعد عرض مسرحية السندياد لكريم عبدالعزيز ضمن فعاليات موسم الرياض بنسخته الرابعة، إذ نشر بوستر المسرحية عبر حسابه بموقع انستجرام، وعلق:مسرحية السندباد، مسرحية بأجواء درامية تحكي قصة حياة السندباد من بطولة الممثل كريم عبدالعزيز في مسرح بكر الشدي داخل بوليفارد سيتي من 18 إلى 28 ديسمبر.

تفاصيل شخصية كريم عبدالعزيز في مسرحية السندباد

ويُجسد كريم عبد العزيز خلال مسرحية “ السندباد ” شخصية "عمر أبو الهول" وأثناء هروبه من المعلم سنوسي يختبئ في مقبرة قديمة يجد فيها سلسلة تعود به إلى زمن السندباد ينتحل عمر شخصيته وكأنه سندباد العائد من رحلته الأخيرة التي اختفى فيها منذ سنوات طويلة ليعيش عمر حياة السندباد ومغامراته وبطولاته حتى يكتشف سر العودة لزمنه الحالي ولكن هذه المغامرة غيرت الكثير في عمر.

أحداث مسرحية السندباد



وتدور أحداث المسرحية حول شخصية عمر أبو الهول الذي يجسدها كريم عبدالعزيز، وأثناء هروبه من المعلم سنوسي يختبئ في مقبرة قديمة يجد فيها سلسلة تعود به إلى زمن السندباد، ينتحل عمر شخصيته وكأنه سندباد عائد من رحلته الأخيرة التي اختفى فيها منذ سنوات طويلة ليعيش عمر حياة السندباد ومغامراته وبطولاته حتى يكتشف سر العودة لزمنه الحالي، وتغير هذه المغامرة الكثير في عمر.



أحدث أعمال كريم عبد العزيز

ومن ناحية أخرى، ينافس كريم عبدالعزيز في الموسم الرمضاني المقبل 2024، بمسلسل الحشاشين، ويشاركه بطولته فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيقولا معوض، ميمي جمال، نور إيهاب، وسارة الشامي، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال، وتدور قصة المسلسل حول جماعة الحشاشين ومؤسسها حسن الصباحي، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر بالقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع، وترجع الحقبة الزمنية للمسلسل إلى القرن الحادي عشر حول البطل حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين الذي يقوم بدوره الفنان كريم عبدالعزيز، ويروي العمل تفاصيل حدثت فى تلك الحقبة الزمنية عن أباطيل وأبطال من وحي التاريخ من تأليف الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال

أحدث أعمال نيللي كريم

ويذكر ان الفنانة نيللي كريم، ستنافس في رمضان المقبل بمسلسل فراولة، وتظهر ضمن أحداث العمل بشخصية بنت حارس عقار في منطقة الزمالك، وتتطور من قارئة فنجان لـ خبيرة طاقة وانفلونسر، والعمل من المقرر بدء تصويره نهاية ديسمبر الجاري، كما تواصل نيللي في الفترة الحالية تصوير فيلمها الجديد هابي بيرزداي، والذي يناقش قضية عمالة الأطفال في إطار اجتماعي تشويقي، ويشاركها بطولته كل من حنان مطاوع، شريف سلامة، حنان يوسف، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف وإخراج سارة جوهر، وانتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقي.