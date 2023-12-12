'أنا هتكلم يا صيع'.. محمد ثروت يحتفل بفوزه بجائزة وشوشة

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أحمد جودة - القاهرة - احتفل الفنان محمد ثروت عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك بفوزه بجائزة مهرجان وشوشة والتي أقيمت مساء يوم الأحد الماضي حيث نشر عدة صور له معلقًا عليها "

الجامد مابيتكلمش عن جمدانه بس أنا هتكلم يا صييييع،

وأنا بستلم جايزة أفضل ممثل كوميدي 2023 وأفضل مسلسل كوميدي اللعبة 4 "

و اختتم حديثه بتوجيه الشكر " شكرًا مهرجان الأفضل وشوشة وشكرا لجمهوري على حبكم ودعمكم ليا طول الوقت "

محمد ثروت يحتفل بفوزه بجائزة وشوشة

محمد ثروت يحتفل بفوزه بجائزة وشوشة

محمد ثروت يحتفل بفوزه بجائزة وشوشة

محمد ثروت يحتفل بفوزه بجائزة وشوشة

محمد ثروت يحتفل بفوزه بجائزة وشوشة

محمد ثروت يحتفل بفوزه بجائزة وشوشة

محمد ثروت يحتفل بفوزه بجائزة وشوشة

محمد ثروت يحتفل بفوزه بجائزة وشوشة

محمد ثروت يحتفل بفوزه بجائزة وشوشة

آخر أعمال الفنان محمد ثروت

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان محمد ثروت فيلم “ سكر ” الذي انتزاع من دور العرض منذ عدة أيام و حقق نجاحًا كبيرًا.

أحداث فيلم سكر

ويستوحي فيلم سكر قصته من رواية Daddy Longs Legs العالمية الشهيرة بـ «صاحب الظل الطويل»، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معا لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلاما وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

أبطال فيلم “سكر”

شارك في بطولة الفيلم الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت، وعدد من النجوم الجديدة أبرزهم ماريا جمعة، عبد الله خالد، عمر خالد، ويشارك في البطولة أيضا النجوم: ريهام الشنواني، إسلام إبراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبو الحسن.حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد،