نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاته.. شقيقة أحمد حلمي توجه رسالة مؤثرة لأخيها الأكبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبرت السيدة سالي حلمي شقيقة الفنان أحمد حلمي عن اشتياقها وحزنها الشديد بسبب فقدان أخيها الأكبر خالد حلمي، والذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضية الموافق 8 ديسمبر، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة.

قامت سالي حلمي بنشر صورة شقيقها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” رسالة مؤثرة لأخيها "موتك كسر ضهري يا حتة من قلبي، أخويا وأبويا وصاحبي وحبيبي، كانت كلمتك الكلمة اللي بتطمني وسط الخوف وحضنك كان ليه ألف معنى ومعنى، الأمان الحقيقي اللي من غير شروط، أنا خايفة في الدنيا من غيرك يا خالد".

نجوم الفن في عزاء خالد حلمي

وشهد عزاء خالد حلمي شقيق الفنان أحمد حلمي والذي أقيم يوم الأحد الماضي في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حضور عدد من نجوم الفن على رأسهم: ياسمين عبد العزيز، مصطفى قمر، محمد حماقي، إيهاب فهمي، هاني رمزي، هنا الزاهد، شيكو، أدوارد، كريم عبد العزيز، رامي إمام، محمد هنيدي، فيفي عبده، شيرين، الإعلامي محمود سعد، أمينة خليل، هشام ماجد، صابرين، دينا، لبلبة، ريهام عبد الغفور، حازم إيهاب، سوزان نجم الدين، ماجد المصري، وغيرهم من نجوم الفن بالإضافة لنجوم الرياضة شيكابالا وهاني سعيد لاعبي نادي الزمالك.

جنازة شقيق الفنان أحمد حلمي

وشيع المئات من أهالي مدينة بنها، جثمان الراحل خالد حلمي، شقيق الفنان أحمد حلمي، بعد صلاة الجنازة على الجثمان من مسجد ناصر بمنطقة الفلل بمدينة بنها، عقب صلاة الجمعة، ليتم تشييع الجثمان بمقابر العائلة بمنطقة الشموت، كان المشهد الرئيسي والأبرز خلال الوداع الأخير لشقيق الفنان أحمد حلمي الأكبر، الانهيار والبكاء من الجميع بمقابر العائلة ببنها.

أحمد حلمي يعلن موعد تشييع جثمان وعزاء أخيه

وكان قد أعلن الفنان أحمد حلمي من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” خبر وفاة شقيقه الأكبر المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات وموعد ومكان العزاء، حيث علق قائلًا: “توفي إلي رحمة الله أخويا / خالد محمد حلمي عبد الرحمن - العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.. وذلك يوم الأحد الموافق ١٠ ديسمبر، نسألكم الدعاء”.

سالي حلمي تنعي أخيها خالد حلمي

يذكر أن توفي صباح اليوم، خالد حلمي، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ونعت سالي حلمي، شقيقها الأكبر عبر حسابها على فيسبوك: "أخي خالد حلمي في ذمة الله، استحلفكم بالله أن تدعوا له في هذه الجمعة الكريمة".