نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| الموت يفجع وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل عن عالمنا منذ قليل الاستاذ المهندس مدحت شليق زوج الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافه الأسبق، بعد صراع طويل مع المرض.

موعد تشييع جثمان مدحت شليق

وسوف يتم تشييع الجثمان بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حسبما أعلن محمد منير، المتحدث باسم وزارة الثقافة الأسبق.



ونشر محمد منير، المتحدث باسم وزارة الثقافة الأسبق: “إنا لله وإنا اليه راجعوان..المهندس مدحت شليق رجل اليونيسكو في ذمة الله.. زوج معالي وزيرة الثقافة السابقة الدكتورة ايناس عبد الدايم”.



