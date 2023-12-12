نقابة السينمائيين تنعى وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم في وفاة زوجها

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت نقابة المهن السينمائية برئاسة الأستاذ مسعد فودة نقيب السينمائيين، وأعضاء المجلس المهندس مسعد شليق، على تقديم واجب العزا ونعي زوج وزيرة الثقافه الأسبق الدكتورة إيناس عبد الدايم، والذي رحل عن عالمنا منذ قليل بعد صراع طويل مع المرض.



وجاء بيان نقابة السينمائيين كالتالي: “ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية المهندس/ مدحت شليق، زوج الدكتورة/ ايناس عبد الدايم - وزيرة الثقافة السابقة، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان”.

ورحل عن عالمنا منذ قليل الاستاذ المهندس مدحت شليق زوج الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافه الأسبق، بعد صراع طويل مع المرض.

موعد تشييع جثمان المهندس مدحت شليق

وسوف يتم تشييع الجثمان بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حسبما أعلن محمد منير، المتحدث باسم وزارة الثقافة الأسبق.



ونشر محمد منير، المتحدث باسم وزارة الثقافة الأسبق: “إنا لله وإنا اليه راجعوان..المهندس مدحت شليق رجل اليونيسكو في ذمة الله.. زوج معالي وزيرة الثقافة السابقة الدكتورة ايناس عبد الدايم”.