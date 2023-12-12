نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلاده الـ 38.. أسرة "حق عرب" يحتفلون بـ أحمد العوضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل مؤخرًا أسرة مسلسل “حق عرب” بعيد ميلاد بطل العمل النجم أحمد العوضي الـ 38، الذي يمكث في الفترة الأخير للانتهاء من تصوير المسلسل تمهيدًا لعرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

وظهر في الاحتفال كل من الفنان أحمد العوضي، الفنانة سلوى عثمان، جلال الزكي، بجانب صناع مسلسل حق عرب المقرر عرضه رمضان المقبل.

مسلسل “حق عرب”

مسلسل "حق عرب" تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي شعبي، ويناقش من خلاله العديد من الصراعات، ومن المقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2024، ويجسد أحمد العوضي خلاله دور تاجر خشب، ويمر في حياته بالعديد من المواقف الصعبة وتتوالى الأحداث في إطار الاثارة والرعب، وتقوم حلا شيحة بالبطولة النسائية أمام العوضي.

أبطال مسلسل “حق عرب”

“حق عرب” يضم مجموعة من نجوم الفن أبرزهم أحمد العوضي، حلا شيحة، رياض الخولي، ميريهان حسين، وفاء عامر، وليد فواز والمسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.