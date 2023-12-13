فن ومشاهير

الكينج محمد منير وعفروتو ومسار إجباري يجتمعون لأول مرة في حفل رأس السنة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكينج محمد منير وعفروتو ومسار إجباري يجتمعون لأول مرة في حفل رأس السنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الكينج محمد منير لإحياء حفل رأس السنة في القاهرة، بمشاركة فرقة مسار إجباري ومغني الراب عفروتو، وذلك مساء الأحد 31 ديسمبر.

 

تفاصيل حفل الكينج ومسار إجباري وعفروتو في حفل رأس السنة 

 

ويجتمع الكينج ومسار إجباري وعفروتو لأول مرة في احتفالية غنائية تستمر لأكثر من ست ساعات متواصلة بالإضافة لاكبر عرض ألعاب نارية في راس السنة في افتتاح مسرح "ايفوريا ارينا"، أول منطقة موسيقية ترفيهية في الشيخ زايد، من المقرر أن تشهد حفلات غنائية وعروض مسرحية واستعراضية على مدار السنة تجمع مختلف الألوان الموسيقية بين الراب والأندرجراوند والكلاسيك والطرب.

 

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ومن المقرر أن تشهد احتفالية ليلة رأس السنة حضورا جماهيريا يقارب العشرين ألف متفرج، مع عرض ألعاب نارية يعد الأكبر في الشيخ زايد، وتوليفة غنائية تشهد العرض الحي الأول لأغنية تفاعلية تجمع بين الكينج منير ومسار إجباري وعفروتو على المسرح.

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مغني الراب عفروتو
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فريق مسار اجباري 
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الكينج محمد منير 

تخصيص جزء من الأرباح لصالح أهالي غزة


واتفق الفنانون والجهة المنظمة على تخصيص جزء من إيرادات الحفل لصالح أهالي غزة، لتقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني.

 

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كما يشهد مسرح ايفوريا أول حفل غنائي للملك محمد منير في مصر بعد قرابة 4 أشهر منذ حفله الكبير في مهرجان العلمين، مما يعيد عفروتو للساحة الجماهيرية في القاهرة بعد غياب سبعة شهور عن آخر حفلاته "الساوند كلاش"، ويأتي الحفل من تنظيم السقا جروب، المعروفة بتنظيم حفلاتها الناجحة مع الكينج محمد منير وتامر حسني وحماقي، كما تنظم "ايفوريا" بتعاونها مع شركة سبأ لإدارة المشروعات.

 

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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