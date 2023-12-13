انت الأن تتابع خبر ياسمين عبدالعزيز تغازل زوجها بعيد ميلادها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - احتفلت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد العوضي الـ38، والذي يصادف الثلاثاء 12 ديسمبر(كانون الأول).



ونشرت ياسمين عبر حسابها في إنستغرام، صورتين تجمعانها بزوجها، وأرفقتهما بتعليق أعربت فيه عن حبها الكبير له وتمنياتها له بالعمر الطويل المليء بالسعادة والرخاء.



وعلقت: "كل سنة وانت طيب يا حبيبي.. عقبال الـ100 سنة في صحة وسعادة يا عوضيكواا". بدوره، رد أحمد العوضي على معايدة زوجته له بتعليق جاء فيه: "وانت طيبة يا قلبي".



وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة مع هذه المناسبة السعيدة، متمنين لزوجها العمر الطويل المليء بالصحة والسعادة، كما تمنوا أن يحفظ الله علاقتهما ويديم حبهما.



وحرص عدد من الفنانين على تهنئة العوضي بهذه المناسبة؛ إذ علقت دنيا عبد العزيز: حبايبي.. ربنا يخليكو لبعض.. وعقبال المليون سنة يا عوضي، فيما كتبت منى فاروق: ربنا يحفظكم.



بالإضافة إلى ذلك، حرص أحمد العوضي على مشاركة عدد من التهاني التي وصلته من أصدقائه وزملائه والمقربين منه بهذه المناسبة عبر خاصية "الستوري" في إنستغرام.



هذا وتزوج الثنائي عام 2020 دون حفل زفاف، وبدأ إعلان علاقتهما بخلاف كبير بين أحمد العوضي وشقيق ياسمين، وائل عبد العزيز؛ إذ اتهم الأخير الأول بأنه يستغل شقيقته ولم يحترم العادات والتقاليد، فرد عليه العوضي بمنشور كتب فيه "بحبك يا ياسمين"، لترد عليه هي أيضاً بمنشور آخر جاء فيه: بحبك يا أحمد.



وفي لقاء سابق، تحدث العوضي عن علاقته بزوجته، قائلاً إنه لا يحب أن تسافر وحدها؛ إذ إنه يطلب منها العودة بعد يومين فقط من مغادرتها المنزل .