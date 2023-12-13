انت الأن تتابع خبر انفصال مسلم وميكا البغدادي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انفصل مغني المهرجانات مسلم، رسمياً عن زوجته مي هشام الشهيرة بـ"ميكا البغدادي"،لأسباب غير معروفة بعد زواج استمر عامًا واحدًا.



وكتب مسلم تدوينة نشرها عبر خاصية الستوري في إنستغرام، الاثنين: "الحمد لله على كل شيء. الحمد لله تم الطلاق رسمي بيني وبين ميكا البغدادي، للأسف مكنتش أحب تكون دي النهاية".



وأكد محاولاته العديدة للحفاظ على عائلته، مضيفا: "ويعلم ربنا أني راعيت الله فيها وتمسكت ببيتي أكثر من مرة، ولكن الحمد لله على كل شيء، وإن شاء الله يكون بينا كل احترام وتقدير عشان سلامة ابني".



ولفت مسلم في نهاية رسالته إلى أن كلاً منهما ذهب في حال سبيله، وسط أمنياته بأن يكرمهما الله بـ"الأفضل".



بدورها، علقت ميكا البغدادي على خبر الانفصال، وكتبت عبر خاصية الستوري: "محصلش نصيب.. ربنا يوفقه في حياته".



يذكر أن الثنائي احتفلا بزفافهما في يناير 2022، ورزقا بطفلهما الأول في نوفمبر (تشرين الأول) من نفس العام.



وفي لقاء سابق، كشف مغني المهرجانات تفاصيل علاقته بزوجته ميكا ومدى غيرتها عليه، مؤكداً أنها ترافقه في جميع حفلاته، لكنها تتقبل وجود المعجبات حوله، وتشاركه فرحة النجاح.



وقال مسلم معربا عن حبه العميق لزوجته: "مراتي مفيش في جدعتنها وطيبتها وهي بنت ناس ووقفت معايا كتير واحنا مع بعض حتى في الشغل عشان هي مصورة، كلنا بنغير بس هي غيرتها محترمة شوية".



ولفت إلى دعمها الدائم ومساندتها له: "ومش بتخنق من الغيرة والحفلات بتبقى معايا، وبتتقبل المعجبات وبتبقى فرحانة بنجاحي .