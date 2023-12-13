انت الأن تتابع خبر ميريام فارس تنشر كواليس كليب كأس العالم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، مقاطع فيديو من كواليس تصوير كليب أغنية كأس العام الذي أقيم في قطر 2022، والرقصة التي اشتُهرت بها خلال العام الماضي.



وشاركت ميريام متابعيها على "إنستغرام" بمقاطع فيديو من كواليس التصوير والأجواء الممتعة، وأرفقت إحدى المقاطع بالتعليق: "بمناسبة مرور عام، يستمر الاحتفال بثقافتي وفني وإلى المزيد من الازدهار وسنوات أكثر حيويةً في المستقبل".



كذلك نشرت مقطعاً يظهر حركاتها الراقصة لتعليم الراقصات الأجنبيات الحركات الراقصة التي قدّمتها مع أغنية "توكو تاكا"، وأرفقته بتعليق كتبت فيه: "جلب سحر المشاعر الشرقية إلى لوس أنجلوس".



ونشرت ميريام فارس أيضاً مقطع فيديو قصيراً أوضحت من خلاله التدريبات التي قامت بها لتعليم الراقصات على الرقص بالصاجات، وتطبيق اللحن بطريقة محترفة وأوضحت من خلال التعليق ما يجري قائلة: "تعريف الراقصين بإيقاع الصاجات الذي يرتقي بالإيقاع إلى مستوى جديد تماماً".



وحرصت ميريام فارس على إلغاء خاصية التعليقات أمام متابعيها مجدداً، فتفاعلوا بوضع علامة الإعجاب على المقاطع .