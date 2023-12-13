نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كل سنة وإنتي طيبه يا أمي".. عمرو سلامة يحتفل بعيد ميلاد والدته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل المخرج عمرو سلامة، بعيد ميلاد والدته عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.





وشارك سلامة صورة تجمعه بوالدته من العرض الخاص لفيلمه الجديد شماريخ، وعلق عليها قائلًا: "كل سنة وانت طيبة يا أمي بمناسبة عيد ميلادك المجيد".





عمرو سلامة يعلن عن بدء تصوير فيلم شمس الزناتي لـ محمد إمام





كان قد أعلن المخرج عمرو سلامة عن بدء التصوير تصوير فيلم شمس الزناتي بطولة النجم محمد إمام من خلال نشره بوست على صفحات السوشيال ميديا قائلا "صفحة جديدة ومن أول السطر".

"شمس الزناتي" بطولة كل من محمد امام وأمينة خليل وعمرو عبد الجليل وأحمد داش وطه دسوقي وأحمد خالد صالح ومصطفي غريب وسيناريو وحوار محمد الدباح ومن إنتاج ريمون رمسيس Aka ومحمد رشيدي رشيدي برودكشن ويتولى إخراج العمل عمرو سلامه.









فيلم "شماريخ" للمخرج عمرو سلامة

وتدور أحداث فيلم شماريخ حول آسر ياسين الذي يلعب دور نجل أحد كبار تجار المخدرات، ويطلب منه والده قتل ابنة أحد أعدائه والتيتلعب دورها الفنانة أمينة خليل، ويكون مطلوب منهما بشكل أو بآخر قتل بعضهما البعض ولكن شيء ما يحول بينهما





فريق عمل فيلم "شماريخ"

وفيلم شماريخ بطولة كلًا من الفنان آسر ياسين والفنانة أمينة خليل، الطفلة لافينيا نادر، آدم الشرقاوي، سامي مغاوري، هدى المفتي،محمود السراج، خالد الصاوي، والراحل مصطفى درويش، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.



