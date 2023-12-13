نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة مشاركة إلهام شاهين في الموسم الرمضاني 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن مشاركتها في الموسم الرمضاني القادم من خلال مسلسل مكون من 15 حلقة.

وقالت إلهام شاهين خلال تصريحات تلفزيونية:"احتمال أشارك في رمضان والمسلسل عبارة عن 15 حلقة"

إلهام تكشف عن فيلمها الجديد

وأضافت: "الفيلم هنصور قريب وهو اسمه الحب كله وإخراج خالد الحجر وتأليف سيد فؤاد"



الهام شاهين كسرت حاجز التوقعات في حكاية "الفريدو"

نجحت الفنانة إلهام شاهين أن تكسر حاجز التوقعات من خلال مشاركتها الآخيرة من خلال مسلسل "55 مشكلة حب"، والتي حازت على إعجاب الجمهور والنقاد.



أحداث حكاية "الفريدو"

دارت أحداث حكاية "الفريدو" على معاناة مريض الزهايمر وتعامل الأسرة معه من خلال شخصية إلهام شاهين والتي جسدت دور مريضة زهايمر وعلاقتها بأبناء شقيقها الراحل حيث يحاول البعض منهم استغلال مرضها للاستحواذ على شقتها بينما يترك ابن شقيقها والذي جسد دوره أحمد فهمي حياته في إيطاليا ليعود لمصر مراعاتها وإنشاء مطعما جديدا له.



أبطال حكاية "الفريدو"

وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم الهام شاهين، أحمد فهمي، وندى موسى، وإيمان السيد وغيرهم من النجوم،والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج عصام نصار.



آخر أعمال إلهام شاهين

والجدير بالذكر آخر أعمال الهام شاهين هو مسلسل "بطلوع الروح"، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.