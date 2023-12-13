نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من إخراجها.. أحلام تطرح أغنيتها الجديدة "صوت الأنا" (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت المطربة الإماراتية أحلام، أحدث أغانيها بعنوان "صوت الأنا"، ويعد الفيديو كليب أولى تجاربها في مجال الإخراج.





تفاصيل أغنية "صوت الأنا"





والأغنية من كلمات الشاعرة الكبيرة العالية، الحان ناصر الصالح، توزيع أسامة الهندي، ايقاع احمد العنوة، مكس جاسم محمد، ماسترماز.





كلمات أغنية صوت الأنا





وَ من هُنا.. من قمّة الصمت وْ على هام العنا

واقف وانا..إطلالتي الدنيا الرحيبة..ومن خلفي الظلام

لي قلب ويسكن به حبيبه..يصحى وينام

واقِف وانا..إيدٍ تِدِف الليل وإتصِد العتيم

و إيدٍ تِجِر الشمس وحبالي السنا

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ويا صوت الأنا العالي...على وَجه الفضا الخالي

أبي صرخة من الأعماق…تـِهـز أركـانـها الآفـاق

تِعَلِّمها إني بالحالي..بعون الواحد الوالي

وِقَفت وْ تحتي هْمومٍ ٍ..تِغَطّي جْبالها ظْلالي

..وانا لْحالي

ولا عمري نطقت الآه..تِعب وقتي..يبي هالصوت ويتمناه





أنا الصمت بضجيج الكون…أنا الصبر وأنا المفتاح

وانا الحب اللي شايل حب..وفي قلبي قلب

وإذا لجله تعبت أرتاح





انا يالضيق انا اللي هناك…انا الشامخ على شْموخك

انا اللي ما سَـعى لِرضاك…ولا يعنـي لي رْضـوخِـك





أنا هذا وْعلى خبري…يمِل من طول بالي الهَم..ولا أهتم

يمُر سيفه على صبري…وَلا أدري…من اللي فينا ينزف دم

وكيف اللي إنجرح مبري…وليش الجارح إتألم؟!

واثاري لمّا تطغى الروح…على الدنيا..ترد تحيا..وتتعلّم

ويْا كبر الآه إذا المجروح…في وجه الجارح إتبسّم





آخر أعمال أحلام





طرحت المطربة أحلام آخر أعمالها الغنائية، وهي تتر مسلسل مجاريح عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وجميع النمصات الاستماع فيالوطن العربي، وكان ذلك قبل أربعة أشهر، والأغنية من كلمات عبد اللطيف البناي، وألحان ناصر الصالح، توزيع هشام السكران، وتوزيعوتريات تامر غنيم.