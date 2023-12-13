نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد شاهين يستعد لطرح أحدث أغانيه "متعشم في مين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب محمد شاهين، غدًا، لطرح أحدث اعماله الغنائية بعنوان "متعشم في مين"، عبر قناته الرسمية على تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجميع المنصات الموسيقية.





محمد شاهين يروج لأحدث أعماله الغنائية





وروج شاهين لأغنيته الجديدة عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث شارك البوستر الرسمي للأغنية، وعلقعليه قائلًا: "استنوا بكرا ان شاء الله أغنية جديده متعشم في مين الساعة 3 العصر".





آخر أعمال محمد شاهين





وطرح شاهين الفترة الماضية أحدث أعماله الغنائية بعنوان "داء الغياب" وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.





وتعاون محمد شاهين في أغنية "داء الغياب" مع كل من الشاعر الغنائي أحمد إبراهيم، والملحن محمد عبية، والموزع الموسيقي محمد عمار،ومهندس الصوت محمد صقر، وعازف الجيتار مصطفى نصر.





كلمات اغنية داء الغياب محمد شاهين





جاي يقول ارجع عشان بعديك بعاني

قلت لأ وقمت قافل باب عتاب

لو رجعت ليه انا هيبعني تاني

عنده عقدة واسمها داء الغياب

جاي يقول ارجع عشان بعديك بعاني

قلت لأ وقمت قافل باب عتاب

لو رجعت ليه انا هيبعني تاني

عنده عقدة واسمها داء الغياب

قسي قلبي عليه ورسي

علي فكرة إنه نسي

مرتاح انا وياك يا فراق

بلا حب اسمه حب حالة

كرامتي مش شغالة

عندك عشان ترجع مشتاق

قسي قلبي عليه ورسي

علي فكرة إنه نسي

مرتاح انا وياك يا فراق

بلا حب اسمه حب حالة

كرامتي مش شغالة

عندك عشان ترجع مشتاق

مرتاح انا وياك يا فراق

مرتاح انا وياك يا فراق

خدت درس عمري ما انساه طول حياتي

ان الكدب لازمه بس يادوب دموع

واللي كان زمان سبب وجعي واهاتي

جاي بيتحايل عليا عشان رجوع

خدت درس عمري ما انساه طول حياتي

ان الكدب لازمه بس يادوب دموع

واللي كان زمان سبب وجعي واهاتي

جاي بيتحايل عليا عشان رجوع

قسي قلبي عليه ورسي

علي فكرة إنه نسي

مرتاح انا وياك يا فراق

بلا حب اسمه حب حالة

كرامتي مش شغالة

عندك عشان ترجع مشتاق

قسي قلبي عليه ورسي

علي فكرة إنه نسي

مرتاح انا وياك يا فراق

بلا حب اسمه حب حالة

كرامتي مش شغالة

عندك عشان ترجع مشتاق



