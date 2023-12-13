نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيعلن الارتباط قريبًا.. أحمد سعد يعيش قصة حب جديدة مع خبيرة تجميل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان أحمد سعد، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي في الفترة الأخيرة وذلك بعد إعلان انفصاله عن علياء البسيوني وأيضًا بسبب نجاحات الفنية المتوالية.

وقد انتشرت بعض الأخبار عن ارتباط الفنان أحمد سعد بخبيرة تجميل في مجال الموضة والتجميل وأنهما يعيشان قصة حب، وقد تأكد البعض من وجود قصة حب بينهما بعد رؤيتهما معًا في أكثر من مكان، وأنهم سوف يعلنان الإرتباط قريبًا.

ما هي آخر أعمال الفنان أحمد سعد؟

وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد سعد هي اغنية "غصن الزيتون" الذي طرحها مؤخرًا تضامنًا مع أهالي غزة عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" وقد حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا وتصدر التريند ومواقع التواصل الإجتماعي.

مشاركة أحمد سعد في حفل روائع السنباطي

وكان قد شارك النجم أحمد سعد في حفل "روائع السنباطي" ضمن فعاليات "موسم الرياض" على مسرح أبوبكر سالم، ويشهد الحفل مشاركة نجوم الغناء البارعين في الوطن العربي، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، وذلك في مساء أمس الخميس.

وقدم أحمد سعد أغنية "يالعبة الأيام" للفنانة وردة الجزائرية خلال فقرته في حفل "روائع السنباطي"، حيث أبدع بأداءه وارتدى بدلة سوداء،وشهدت إستحسان أحمد سعد وتفاعلًا حيويًا من الحضور الذين قاموا بالتصفيق بشكل فوري عند انتهاء الأداء.

آخر أعمال أحمد سعد

وكانت آخر أعمال أحمد سعد أغنية “يا ليالي” التى غناها برفقة النجمة روبى، وهى الأغنية التى تجمع بينهما لأول مرة، من كلمات فلبينو،وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيى واسماعيل نصرت، وميكس وماستر هانى محروس، ومن إخراج أحمد عبدالواحد.

وتقول كلمات أغنية "يا ليالي"

يا حبيبي

خلصت معاك ألاعيبي

انت جميل وانا عيبي عيبي

بضعف قصاد الجمال الجمال

يا جماله

قلبي الصغنن ماله

شقلبت طبعه وحاله وماله

متساق وراك رحال رحال

يا ليالي اعذري استعجالي

ده الغالي عالقمر وندالي

غنالي غنوة حبيبي ورقصت معاه

يا ليالي الحلو فوق في العالي

وندالي والدنيا فرفشهالي

غنالي غنوة حبيبي ورقصت معاه

على بابك

واقف قتيل على بابك

انا تحت امر جنابك مالك

ليه في الدلع استاذ استاذ

على بالي

ما تروحش يوم من بالي

اسمك ده بالنسبالي عالي

وحفظته صم خلاص وخلاص

يا ليالي اعذري استعجالي

ده الغالي عالقمر وندالي

غنالي غنوة حبيبي ورقصت معاه

يا ليالي الحلو فوق في العالي

وندالي والدنيا فرفشهالي

غنالي غنوة حبيبي ورقصت معاه