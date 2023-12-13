ترافيس سكوت يشارك عمرو دياب إحياء أولى حفلات مهرجان "ساوند ستورم الرياض"

القاهرة - محمد ابراهيم - ينضم مطرب الراب الأمريكي ترافيس سكوت، إلى قائمة النجوم الرائعة الذين سيشاركون في فعاليات مهرجان ساوند ستورم 2023 في الرياض، من 14 ديسمبر حتى 16 ديسمبر.

ويقدم ترافيس سكوت ثالث حفلاته في المملكة العربية السعودية، من بين الفنانين الذين سيشاركون في إحياء الحفل الكبير، إلى جانب النجم العربي عمرو دياب، المطربة اللبنانية إليسا، الدي جي الأسكتلندي كالفين هاريس، والفريق الأمريكي ميتاليكا، والمغني الأفريقي ويز كيد. يحدث الحفل في الرياض يوم الخميس المقبل، 14 ديسمبر.

ومن المقرر أن تقام الحفلات على 8 مسارح، وتراوحت أسعار الدخول بين 169 ريال سعودي للتذكرة باليوم الواحد، و379 لحضور أيام المهرجان الثلاثة.

ويشهد المهرجان، مشاركة 200 فنان وفرقة موسيقية، من أبرز نجوم الموسيقى والغناء في العالم، ومنهم كريس براون، وديفيد جوتيه، وكالفن هاريس، ومن العرب، محمد رمضان، ونانسي عجرم، واحمد سعد، وحميد الشاعري، ولمياء المبارك، وروبي، وفريق كايروكي.