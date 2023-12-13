نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسم الطلاق.. أشهر حالات الانفصال بين نجوم الفن قبل نهاية 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الفترة الأخيرة ازدياد حالات الطلاق، ما دفع الجمهور إلى التفاعل مع تلك الأحداث عبر محركات البحث مثل جوجل، وانعكست تلك الأخبار الشخصية على مشاعر المتابعين، الذين يشعرون بأنهم جزء من حياة الأشخاص المعنيين، يصبح من السهل على الناس متابعة أخبار الانفصال والارتباط عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي والمصادر المقربة من المشاهير.

هنا الزاهد وأحمد فهمي

عاشت الفنانة هنا الزاهد حالة من الحب الكبيرة خلال فترة زواجها مع الفنان أحمد فهمي، وكان يعكس ذلك من خلال اللقطات الرومانسية التي كانت تنشر لهم عليىمواقع السوشيال ميديا، لذلك كان خبر إنفصالهم تسبب في حالة من الصدمة لمتابعينهم علي مواقع السوشيال ميديا.

يوسف الشريف وإنجي علاء

بدأت علاقة الفنان يوسف الشريف مع الكاتبة إنجي علاء عام 2009 الذي قاموا ببناء حالة زوجية فريدة من نوعها، مع زواج دام 14 عام، لذلك كان خبر إنفصالهم تسبب صدمة للجميع.

وكانت أعلنت إنجي علاء خير إنفصالها عبرص صفحتها الشخصية: "قدّر الله وما شاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والإحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا".

وتابعت: "دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف اني طول فترة زواجنا ما شوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء".

مسلم وكيان البغدادي

وتصدر اسم المطرب مسلم مواقع التواصل الإجتماعي بعد إعلان خبر إنفصاله عن زوجته ميكا البغدادي، حيث أعلن الخبر عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب مسلم علي صفحته الشخصية: "الحمد لله على كل شيء تم الطلاق رسمي بيني وبين ميكا البغدادي للأسف مكنتش أحب تكون دي النهاية ويعلم ربنا أنني راعيت الله وتمسكت ببيتي أكثر من مرة ولكن الحمد لله على كل شيء وإن شاء الله يكون بيننا كل احترام وتقدير وده عشان سلامة ابني كل واحد من النهاردة في حاله ربنا يكرمها بالأحسن ويكرمني بالأحسن".

أحمد سعد وعلياء بسيوني

وأعلنت علياء بسيوني خبر إنفصالها عن الفنان أحمد سعد، لما جعلهم يتصورون مواقع السوشيال ميديا.

وكتبت علياء بسيوني: "الحمد لله على كل شيء.. تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته.. حابة أشكر أحمد جدا على أصله الغير طيب ومعدنه السيء.. وحابة أقوله شكرا على قرارك اللحظي الغير موفق فيخراب بيتنا وتدمير أسرتنا".

تامر عاشور وسمر أبو شقة

وفي شهر يونيو الماضي، انفصل الفنان تامر عاشور عن زوجته سمر أبو شقة رسميًا، بعد مرورهما بالعديد من المشاكل في السنوات الأخيرة، حيث تم الطلاق رسميا في هدوء وتكتم بين الأسرتين.

بوسي وهشام ربيع

انفصلت المطربة بوسي عن زوجها هشام ربيع بعد ما يقرب من عامين زواج، حيث أعلن هشام ربيع، انفصاله رسميا عن المطربة والفنانة بوسي، بعد أيام من براءته من القضية الملفقة له حسب ما أكدته تحقيقات النيابة، مؤكدًا أن الانفصال تم بهدوء وإنهاء كل شي بينهما بالود، مشيرا إلى أنه لن يدخل في أي مهاترات بشأن هذا الموضوع والتي من شأنها تعطيل مسار حياته الشخصية خلال الفترة المقبلة.

ياسر فرج وهبة الهواري

انفصل الفنان ياسر فرج عن مذيعة الراديو هبة الهوارى، بعد زواج استمر ما يقرب من عام و8 أشهر فقط، وانفصل الثنائى في هدوء تام دون وقوع أى خلافات بينهما.

بشري وسالم هيكل

في شهر مايو، أعلنت الفنانة بشر انفصالها عن زوجها سالم هيكل، وهو خبر مفاجئ بناءً على اللحظات الرومانسية التي شهدناها عند تقديمه لخاتم الزواج في مهرجان الجونة السينمائي.

تامر حسني وبسمة بوسيل

ووقع الانفصال في شهر أبريل، حيث من نصيب بسمة بوسيل وتامر حسني، وذلك برغم مرور 11 عاما علي زواجهم، ورغم إنجابهما لثلاثة أطفال والحالة العاطفية القوية بينهما، كان يعتبر الطلاق مفاجأة للجميع، وتم الطلاق رسميًا.

وأعلنت بسمة الإنفصال عبر حسابها على إنستجرام، حيث قالت: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. هكذا جاء في كلام ربنا حول الزواج والطلاق. تمت عملية الطلاق بيني وبين تامر، وستظل بيننا كل الود والاحترام، ونسأل الله أن يكتب لكم ولي كل الخير، آمين يارب".