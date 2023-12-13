كارول سماحة تتألق بالأخضر في أحدث ظهور لها (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت النجمة كارول سماحة، متابعيها، مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.





إطلالة كارول سماحة





وظهرت كارول في الصور مرتدية فستان باللون الأخضر بأكمام وتركت شعرها البني منسدلا على الأكتاف، مع مكياج رقيق أبرز جمال ملامحها.





آخر أعمال كارول سماحة





ويذكر أن آخر أعمال الفنانة كارول سماحة أغنية "نسخة مني"، والاغنية من كلمات سليم عساف، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور،وتصدرت الأغنية الترند فور نزولها.





وتأتي كلمات الأغنية كالتالي:

يمكن تتفاجأ بكلامي

رح قلك شو عم حس

آخر فتره علاقتنا

ما عادت حب وبس

يا نسخة مني

حبك قاتلني

بالدنيي مين بيحبك

قدي أنا

أنا ما بتخيل

حالي من دونك

وبطفي عيوني

ليعيشو عيونک

يا إنتَ إلي

يا عمري ما كون

رح ضل بقلبك أنا الأولى

نحنا روح بجسمين

قلب ومقسوم اتنين

منشبه بعضنا لدرجة

صرنا شخص بشخصين

يا نسخة مني

حبك قاتلني

بالدنيي مين بيحبك

قدي أنا

أنا ما بتخيل

حالي من دونك

وبطفي عيوني

تيعيشو عيونك

يا إنتَ إلي

يا عمري ما كون

رح ضل بقلبك أنا الأولى

أصلا ما في حدا بالدني حبك متلي

صوتك معي حارسني ما بيفارقني

في شي غريب حبيبي فيك معلقني

شوف العمر ما أجملو ونحنا سوا

أنا ما بتخيل

حالي من دونك

وبطفي عيوني

تيعيشو عيونك

يا إنتَ إلي

يا عمري ما كون