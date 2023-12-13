موسم الرياض يعيد يسرا للمسرح بعد 21 عاما من عرض ”لما بابا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 09:31 صباحاً - كشفت النجمة يسرا عن أنها تستعد للعودة إلى خشبة المسرح، من خلال مسرحية جديدة تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقالت يسرا في تصريحات لبرنامج "سينماتك" المذاع عبر قناة SBC السعودية: "هعمل لكم مسرح السنة دي إن شاء الله، المسرح هناك الحقيقة فوق الروعة كإمكانيات، وأنا كفنانة مصرية وعربية أحس إني معززة مكرمة في كل بلد عربي، وبالتالي فني معزز ومكرم، وأحس برد فعل رائع من جمهور متعطش للضحكة والفن".

تحدثت يسرا خلال اللقاء عن احتمال مشاركتها في الموسم الرمضاني 2024 قائلة: "عايزة أعمل 15 حلقة، وعندي 3 مواضيع حلوين لكن لسه ماخلصوش".

وأضافت: "لو خلصت الكتابة احتمال أعمل الجزء الثاني من رمضان، لكن لو ما خلصتش مش هقدر، لإني مرتبطة بالمسرح وعندي سينما".

وتعتبر مسرحية "لما بابا ينام" التي تم عرضها لمدة عام واحد سنة 2002 آخر مسرحية شاركت بها يسرا، مع النجم الراحل علاء وليد الدين، الذي كانت وفاته سببا في توقف العرض دون أن يتم تصويره تليفزيونيا.

وشارك في بطولة مسرحية "لما بابا ينام" كل من يسرا، علاء ولي الدين، هشام سليم، وأشرف عبد الباقي.