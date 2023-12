نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلي جلادستون تصنع التاريخ بترشحها للجولدن جلوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صنعت ليلي جلادستون لنفسها تاريخًا لأول مرة في هوليوود بعد أن أصبحت اول ممثلة من السكان الأصليين في الولايات المتحدة، تحصل على ترشح لجائزة افضل ممثلة بدور رئيسي من جوائز جولدن جلوب.

ووفق ما ذكره موقع "ديد لاين"، ترشح ليلي، جاء عن دورها في فيلم Killers Of The Flower Moon الناجح للمخرج مارتن سكورسيزي.

وتم الإعلان رسميًا عن القائمة الكاملة لترشيحات جوائز جولدن جلوب لعام 2024، والتي من المقرر إقامتها بتاريخ السابع من يناير المقبل.

وجاءت الترشيحات حسب مصادر متعددة، للمرشحين لجوائز التليفزيون والسينما كما يلي:

أفضل فيلم سينمائي – موسيقي أو كوميدي

“Barbie”

“Poor Things”

“American Fiction”

“The Holdovers”

“May December”

“Air”

أفضل فيلم سينمائي – لغة أجنبية

“Anatomy of a Fall”

“Io Capitano”

“Past Lives”

“Society of the Snow”

“The Zone of Interest”

أفضل فيلم سينمائي – دراما

“Oppenheimer”

“Killers of the Flower Moon”

“Maestro”

“Past Lives”

“The Zone of Interest”

“Anatomy of a Fall”

أفضل سيناريو – فيلم سينمائي

“Barbie”

“Poor Things”

“Oppenheimer”

“Killers of the Flower Moon”

“Past Lives”

“Anatomy of a Fall”

أفضل أغنية أصلية – فيلم سينمائي

“Addicted to Romance،” Bruce Springsteen، “She Came to Me”

“Dance the Night،” Caroline Ailin، Dua Lipa، Mark Ronson and Andrew Wyatt، “Barbie”

“I’m Just Ken،” Mark Ronson and Andrew Wyatt، “Barbie”

“Peaches،” Jack Black، Aaron Horvath، Michael Jelenic، Eric Osmond and John Spiker “The Super Mario Bros. Move”

“Road to Freedom،” Lenny Kravitz، “Rustin”

“What Was I Made For?” Billie Eilish & Finneas، “Barbie”