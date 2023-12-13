انت الأن تتابع خبر مسرحية عروسة من جهة إلكترونية.. تعرف على موعد عرضه واعرف التفاصيل والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بـ مسرحية عروسة من جهة إلكترونية، وهي التي تقدم ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة وبطولة النجميت أحمد عيد ودرة.

مسرحية عروسة من جهة إلكترونية

وكشف آل الشيخ عن تفاصيل مسرحية عروسة من جهة إلكترونية وشارك في بطولتها أحمد عيد ودرة ومحمد ثروت وياسر الطوبجي، وبدرية طلبة ومصطفى البنا وصلاح الدالي، وغيرهم الكثير من الفنانين، وهي من أهم المسرحيات التي تقدم في الفترة الحالية.

ومن المرجح أن يتم عرض المسرحية خلال الفترة من 18 لـ 22 ديسمبر 2023، وأيضاً أحمد عيد قدم في السباق الرمضاني 2023 عن طريق دوره في مسلسل عملة نادرة، ويعتبر من المسلسلات التي تحصل على نسب مشاهدة كبيرة وعالية.

مسلسل عملة نادرة

وشترك الفنان أحمد عيد في مسلسل عملة نادرة الذي عرض في رمضان 2023، وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، ومن إنتاج شركة العدل جروب الخاصة بالمنتج جمال العدل، وهو بطولة كلاً من نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى وعدد كبير من النجوم الآخرين.

وسوف تشارك أيضاً درة في بطولة مسلسل “الذنب” مع الفنان هاني سلامة وغيرهم الكثير من الفنانين ومن أبرزهم ميرهان حسين، ماجد المصري، بسنت شوقي، ريم سامي، طارق النهري، قصة شاهيناز الفقي وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرازق، ومن المرجح أن يتم عرض المسلسل على واحدة من المنصات الإلكترونية قريباً.