هناء الشوربجي: شاركت في "زينهم" بسبب حبي لـ أحمد داود.. وشخصية "نادية" تشبهني (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - تتميز الفنانة هناء الشوربجي ببراعتها دائمًا في تجسيد أي عمل تقدمه، فقد صنعت لنفسها مكانة خاصة لدى الجمهور بفضل بساطتها وتلقائيتها، جعلتهم يرتبطوا بها بشدة، وصاروا يفتقدونها إذا تغيبت عنهم لفترات.

ونجحت هناء الشوربجي في تقديمها لدور الأم الطيبة في مسلسل "زينهم"، التي تحب ابنها وتسعى لزواجه، بجانب رفضها لطبيعة عمله في مجال الطب الشرعي، لكن سرعان ما تقف بجانبه وتدعمه، فور معرفتها بعمله في تلك المهنة، لإستعادة حق والده الذي تم قتله بعد حكمه في أحد القضايا.

وحاور "دوت الخليج الفني"، الفنانة هناء الشوربجي، لتكشف لنا كواليس مشاركتها في مسلسل "زينهم"، وعن رأيها في مجال الطب الشرعي، وعن موقفها من الأهالي اللذين يجبرون أبنائهم على العمل في نفس مجالاتهم، وغيرها من الأمور، وإلى نص الحوار:

*ما الذي حمسك للمشاركة في مسلسل "زينهم"؟

لإعجابي الشديد بفكرته، ولوجود أحمد داود، فأنا تعاونت مع العديد من الشباب الموهوبين من قبل، لكن لم يحالفني الحظ بالعمل معه؛ لذا تحمست للمشاركة في هذا المشروع؛ فأنا معجبة بأسلوبه الفني الرائع، وأحبه؛ لأنه ممثل موهوب، وسعيدة بتواجدي معه في "زينهم".

*ماذا عن كواليس العمل مع محمد الصاوي وأحمد داود؟

الكواليس كانت رائعة، فسبق وتعاونت مع محمد الصاوي ومحمد أبو داود، وأنا في غاية السرور لتكرار تعاوني معهم، أما بالنسبة لأحمد داود فكانت تجربة ممتعة، وذلك بفضل شخصيته الجميلة، فهو ملتزم ومتعاون، وقدم دوره بشكل جيد، وجعلني أستمتع وأشعر بالسعادة خلال العمل معه.

*ماذا عن ردود الأفعال التي وصلتك على شخصية "نادية" التي تقدمينها خلال الأحداث؟

تفاجئت بردود الأفعال، وبالنجاح الكبير الذي حققه العمل منذ عرض أولى حلقاته، فقد حقق أكبر نسبة مشاهدة على منصة Watch it، وهذا أسعدني للغاية، والحقيقة أنني كنت متوقعة ذلك،لكنه نجح بشكل أكثر مما توقعت، ضاحكة:"الحمد لله أنا وشي حلو على أي عمل أشارك فيه".

*ومن كان صاحب لقب "نؤة" الذي يقال لكِ خلال الأحداث؟

أحمد داود، فقد كان يبحث لي عن اسم لكي يقوله خلال الأحداث، فسألني عن اسم الدلع الخاص بي، فأخبرته به، فأعجبه وأصر على مناداتي به، فأولادي وأحفادي سعداء منه لأنه يقوله لي مثلهم، ويعتبر هذا لقبي منذ الصغر، واستمر معي بعد زواجي، فكان كل من حولي يطلق عليّ "نؤة"، حتى احفادي.

*ما رأيك في تصرفات الأهالي اللاتي يجبرن أبنائهم على العمل في المهن التي لايفضلونها إرضاءً لهم؟

أنا ضد الأهالي اللذين يجبرون أولادهم على العمل في نفس المهن التي يعملون بها، فالأفضل أن نترك لهم المساحة الكافية لإختيار مسارهم المهني،فذلك يمنحهم القدرة على التميز في أي مجال يختارونه، ويزيد من فرص نجاحهم؛ لأنهم من الممكن أن يرضوا أهلهم ويفشلوا.

*وما تعليقك على تصريح أحمد داود الأخير الذي قال فيه أنكِ تحاولين تجميل صورته في الميديا عندما صرحتي بأنه مركب كرش؟

الجمهور كان يتسائل عن حقيقة وزنه الزائد، فأجبتهم أنهم ركبوا له كرش، لأنه طوال المشاهد يظهر وهو يأكل ويخرج كل همه في الأكل، حتى أنا على السوشيال ميديا قلت له تعليقًا ساخرًا: "كفايا أكل كرشك طلع"، لكي أبين للناس أنه ليس طبيعيًا، وأن داود رفيع وحلو كما هو، وفي نهاية المسلسل سيتغير شكله، ويعود لوزنه الطبيعي الذي تعودتوا على رؤيته به.

*و ما رأيك في مهنة الطبيب الشرعي علي المستوى الشخصي؟

الطب الشرعي مهنة مثل باقي المهن، وهو مثل أي دكتور متخصص، وأنا أرى أن من يعمل بهذا المجال يكون متميز جدًا لإن مصير كثير من الناس سيكون في تشخيصه.

*ما وجه الشبه بين شخصيتك الحقيقية وبين "نادية" التي تقدمينها خلال الأحداث؟

نادية هي أنا بطبيعتي، فأنا مثلها الأم الطيبة التي تحب أولادها وتريد لهم كل خير، ومن تعامل معي سيكتشف الشبه الكبير بيني وبين نادية.

*وماذا عن أعمالك المقبلة؟

عرض عليا عمل لرمضان المقبل مع النجم أحمد العوضي، وقد أعطيته موافقة مبدئية؛ لأنني لم اتسلم باقي الحلقات، وما وصلني فقط هو عشر حلقات، فأنتظر لقراءة باقي تفاصيل الشخصية حتى أقرر إذا كنت سأقدم ذلك الدور أم لا.