نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد التاجي: ممدوح الليثي صانع تاريخ الدراما المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان محمد التاجي أن الراحل ممدوح الليثي هو صانع تاريخ الدراما وقد شارك في العديد من أعماله ومنها "زيزينيا "، "بوابة الحلواني" و"الشارع الجديد" وغيرها من الأعمال الهامة التي تركت بصمات فى تاريخ الدراما المصرية.

ماذا قال محمد التاجي عن المنتج الراحل ممدوح الليثي صانع السينما والدراما المصرية

وأضاف التاجي خلال لقائه في أحد البرامج ” أن الليثي ساهم في إنتاج أروع الأعمال الدرامية والسينمائية على مدار سنوات طويلة وكان حريصًا على التدقيق وأختيار الأعمال ذات المضامين الراقية، وهو له الفضل في وجود قطاع الإنتاج ومدينة الإنتاج الإعلامي وجهاز السينما، وجاء بأهم واعظم صناع الدراما من كتاب وممثليين ومخرجين للعمل بالقطاع.



محمد التاجي يكشف مدى مدى علاقته بالفنان الراحل نور الشريف وسر قبوله مشهد مع المخرج يحي العلمي

وعلي جانب آخر، أشار محمد التاجي إلى أنه كان يعتبر نور الشريف بمثابة الأب والصديق الذى لا يعوض وقد شارك معه فى مسلسل " الدالى 3"، مشيرا إلى أنه يعشق الفن كقيمة ولا ينظر إليه كمصدر للتربح والدليل على ذلك قبوله لمشهد صغير فى مسلسل المخرج الراحل يحي العلمي (لا) والذي أثر في الجمهور لسنوات طويلة.