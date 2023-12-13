نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. محمد شاهين يطرح أغنية جديدة بعنوان "متعشم في مين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب محمد شاهين لطرح أغنية جديدة له بعنوان "متعشم في مين"، ومن المقرر طرحها اليوم عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان محمد شاهين أغنية" لون باهت "، والتي طرحها مؤخرًا على جميع منصات التواصل الاجتماعي، وتصدرت الأغنية التريند فور نزولها وحققت ملايين المشاهدات منذ طرحها.



ما هي كلمات أغنية لون باهت؟

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:

دايمًا زعلان وكانك كاره أيامك.. جواك أحزان ومحدش حاسس أحزانك.. على طول سرحان بتداري في إيه.. أيام وخلاص بتعيشها ومش حاس بحاجة.. كنت بإخلاص بتحب وتعشق بسذاجة

ملقتش أمان نفسك تلاقيه.. بتدمَّع ليه والدنيا في عينك لون باهت.. طب حاسس إيه اتكلم طيب ليه ساكت.. جرَّب تحكي فضفضلي يا قلبي وقول مالك.. بتبان مبسوط إزاي وأنا عارف أحوالك.. خايف من إيه اتكلم عبر عن خوفك.. بطل تداريه ما الناس هتحسه أما تشوفك.. الخوف بيبان صعب تخبيه.. بتحن لمين مشتاق والذكرى بتتلون.. والناس ناسيين ولوحدك فاكر ومدون.. فيك جرح قديم ليه بتصحيه