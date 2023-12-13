أحمد عزمي يجسد دور القمص سرجيوس أحد قادة ثورة 1919 في فيلم " المنبر "

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان أحمد عزمي على مشاركة جمهوره صور من كواليس فيلم "المنبر" مع النجم أحمد حاتم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " فيسبوك ".

أحمد عزمي يكشف تفاصيل دوره في فيلم المنبر "

وقال أحمد عزمي عبر موقع " فيسبوك ":" بحمدالله وتوفيقه بدأت تصوير مشاهدي في فيلم المنبر شخصية القمص سرجيوس أحد قادة ثورة 1919، تأليف فداء الشندويلي وإخراج احمد عبدالعال وبطولة النجوم أحممد حاتم وايتن عامر ومجدي كامل وأحمدفهيم وعمر السعيد وميدو عادل وآخرين اللهم نسألك التوفيق والقبول".

نجوم فيلم المنبر

فيلم المنبر يشارك في بطولته أحمد حاتم، أحمد فهيم، كمال أبو رية، أيتن عامر، سامح الصريطي، ومن تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد عبدالعال، وتدور أحداثه عن تاريخ الأزهر الشريف.

أحداث فيلم المنبر

فيلم " المنبر " يسلط الضوء على دور الأزهر الشريف في تاريخ المقاومة المصرية ضد الاحتلال على مر العصور، وهو فيلم توعوي لا يهدف للربح، حيث لن يتم طرحه في دور العرض السينمائية ويقتصر عرضه على المنصات.

يستعرض فيلم المنبر وسطية الأزهر الشريف ودوره المؤثر في المشاركة مع فئات المجتمع المصري المختلفة في المقاومة الوطنية ضد الاحتلال باختلاف أنواعه على مدار ما يزيد على الألف عام، ويلعب فيه النجم أحمد حاتم دور باحث أكاديمي بجامعة الأزهر، وتتداخل الأحداث ما بين الواقع الحالي والأحداث التاريخية الموثقة بالصوت والصورة.

أحمد عزمي يشارك في مسلسل حرب الجبالي

ومن ناحية أخرى، يشارك أحمد عزمي في مسلسل “حرب الجبالي” بطولة أحمد رزق، سوسن بدر، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، دنيا المصري، هايدي كابوه، منار عبد الحليم، أحمد خالد صالح، نسرين أمين.