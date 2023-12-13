"عجزت عقولنا عن استيعاب فراقه".. ريهام عبد الغفور تعبر عن اشتياقها لوالدها

القاهرة - محمد ابراهيم - عبرت الفنانة ريهام عبد الغفور عن إشتياقها الشديد لوالدها الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، وذلك عبر الاستوري الخاص بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مطالبة جمهورها بالدعاء له.

وكتبت ريهام عبد الغفور: " أرجو الدعاء لأبي، فعندما تدعون لميت فإنه يكون كالضوء في قبره، ويسأل ما هذا الضوء، فيقال له هذه دعوة فلان لك، فاكثروا من الدعاء للميت، حتى يُسعد الله موتانا.. اللهم ارحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم، واجعل قبورهم نور وضياء إلى يوم يبعثون".



كما نشرت ريهام عبد الغفور منشورًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تدعو فيه لوالدها الفنان الراحل أشرف عبد الغفور قائلة: "اللهم إرحم من عجزت عقولنا عن إستيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نور وضياء إلي يوم يبعثون.. أسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة لأبي".

أبرز نجوم الفن الذين تواجدوا في عزاء أشرف عبد الغفور



وحرص عدد من النجوم على تأدية واجب عزاء الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، ومواساة ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور، والذي رحل عن عالمنا يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر، بعد تعرضه لحادث سير مروع، الأمر الذي أفجع جميع الوسط الفني، وشهد عزاء أشرف عبد الغفور حضور العديد من المشاهير والفنانين على رأسهم: وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والفنان خالد النبوي، تامر حسني، محمد هنيدي، ميرفت أمين، دنيا سمير غانم، يوسف الشريف، مجدي كامل، مروة عبد المنعم، فيفي عبده، محمد محمود عبد العزيز، كريم عبد اللعزيز، إسلام جمال، ماجدة زكي، علي الحجار، أحمد الشامي، إسلام إبراهيم والمخرجة كاملة أبو ذكري، وغيرهم من نجوم الفن.

سبب وفاة أشرف عبد الغفور

ورحل عن عالمنا، الفنان القدير أشرف عبد الغفور، عن عمر يناهز 81 عامًا عقب تعرضه هو وزوجته لحادث سير مروع ضخم بالشيخ زايد، وعلى أثره تم نقل جثمانه إلى مشرحة إحدى المستشفيات في منطقة الشيخ زايد، وفور وقوع الحادث، تم نقل زوجته إلى العناية المركزة نظرًا لخطورة حالتها الصحية.

تفاصيل وفاة أشرف عبد الغفور





وكان، قد ورد بلاغ لأجهزة الأمن بوقوع حادث بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي، وبالإنتقال إلى مكان الحادث والفحص تبين وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته، وحضرت سيارتي إسعاف ونقلتهما إلى المستشفى جراء الحادث.

كما تلقت النيابة العامة إخطارًا بالواقعة وطلبت تحريات الشرطة والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة.