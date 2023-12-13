نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. بدء عرض حكاية "قرض شخصي" على شاشة cbc في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ قناة cbc الفضائية، اليوم الأربعاء، عرض أولى حلقات حكاية "قرض شخصي" بطولة النجم كريم فهمي، حيث تعتبر الحكاية ضمن حكايات مسلسل “ حدث بالفعل ” والذي تصدر محركات بحث جوجل خلال عرضه عبر المنصات الالكترونية.

أحداث حكاية قرض شخصي

تدور أحداث حكاية “قرض شخصي ” حول حادث مروع يتسبب فى اختفاء زوجة وطفلة مما يثير شكوك الزوج في العاملين بإدارة المستشفى ومديرها ثم يُكتشف أن اختفاء الطفلة والزوجة ورائه جريمة.

نجوم حكاية قرض شخصي

ويشارك في بطولة حكاية “قرض شخصي” من مسلسل حدث بالفعل، نخبة من نجوم الفن وهم: كريم فهمي، وندى موسى، ومحمود عبد المغني، والعمل من تأليف فادي النجار ومن إخراج هشام الرشيدي.

مواعيد عرض مسلسل حدث بالفعل

حدث بالفعل" يذاع حصريًا على "CBC" ويضم مجموعة من النجوم منهم غادة عبدالرازق وماجد المصري وشيرين رضا ودينا الشربيني ومحمد أبو داوود ورنا رئيس وكريم فهمي وبسمة وسينتيا خليفة وأحمد عبدالله محمود وبسنت حاتم وفادي النجار وسلمى أبو ضيف وخالد أنور وآخرين، وهو من تأليف فادي النجار وإخراج محمد هشام الرشيدي.

المسلسل مكون من 15 حلقة مقسمة لـ 5 حكايات، هي (ريش أبيض، قرض شخصي، تحت الحزام، كاملة، لو بعد حين).