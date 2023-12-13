دنيا عبد العزيز تتصدر تريند لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة دنيا عبد العزيز مواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك ومحرك البحث جوجل وذلك بعد تصريحاتها الأخيرة عن والدتها، وإليكم متابعي دوت الخليج الفني أبرز تصريحات.

دنيا عبد العزيز ووالدتها

أبرز تصريحات دنيا عبد العزيز

تحدثت عن أخطر تهديد تعرضت له في حياتها، حيث كانت مرتبطة بشخص غير متزن نفسيًا بعد وفاة والدتها. هددها في ذلك الوقت بتشويه وجهها، ولكنها لم تبلغ الشرطة نظرًا للخطورة التي كانت تشعر بها في تلك اللحظة.

و أضافت دنيا عبد العزيز عن الدور الرائع الذي قامت به الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز في تقديمها لها أمام الجمهور في بداياتها الفنية، وكيف أنها تعتبرها أمها الثانية. قالت: "أصدقاء أمي في الوسط الفني من زمان، مثل الله يرحمها دلال عبد العزيز، أمي الثانية، وسمير غانم الله يرحمه، والمخرج الكبير عاطف سالم. كانوا يرون فيَّ موهبة، ولهذا السبب قامت الأستاذة دلال بترشيحي للمشاركة في الفيلم".

و كشفت عن علاقتها بوالدتها بعد وفاتها قائلة" أحتفظ حتى الآن بكل مقتنياتها كما هي، وأمنع دخول الغرفة الخاصة بها إلا إذا كان من المقربين، حيث أسمح لهم بالدخول ليدعوا لها ويقرأوا القرآن"

و أردفت " حتى آخر بطاطين استخدمتها، وفيها رائحتها كما كانت، ومعي توكة فيها جزء من شعرها الذي أحتفظ به".

وأعربت عن انهيارها الشديد عندما علمت بإصابة والدتها بمرض السرطان.