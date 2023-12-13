نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. تعرف على علاقة دنيا عبد العزيز بدلال عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة دنيا عبد العزيز مواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك ومحرك البحث جوجل وذلك بعد تصريحاتها الأخيرة عن والدتها، وفي هذا التقرير المُبسط سيكشف دوت الخليج الفني ما العلاقة التي تجمع بين الفنانة القديرة الراحلة دلال عبد العزيز والفنانة دنيا عبد العزيز؟

ما العلاقة التي تجمع بين الفنانة القديرة الراحلة دلال عبد العزيز والفنانة دنيا عبد العزيز؟

تشابه إسم الفنانة دنيا عبد العزيز بالفنانة القديرة الراحلة دلال عبد العزيز وخاصةً عن ظهور دنيا في أول أعمالها مع الفنانة الراحلة واعتقد البعض أن يوجد صلة قرابة تربط بينهم أو أنها نجلتها وخاصةً تشابه الأسماء ولكن هذه غير الحقيقة.

و الحقيقة وهي التي صرحت بها النجمة دنيا عبد العزيز في تصريحاتها الأخيرة بأن الذي يربطها بالفنانة دلال عبد العزيز هو علاقة دلال عبد العزيز بوالدة دنيا عبد العزيز الراحلة وأنها كانت صديقة مقربة لها وأيضًا الفنان القدير الراحل سمير غانم.

و أشارت دنيا بأن دلال سبب في دخولها في مجال التمثيل والفن قائلة “ أصدقاء أمي في الوسط الفني من زمان، مثل الله يرحمها دلال عبد العزيز، أمي الثانية، وسمير غانم الله يرحمه، والمخرج الكبير عاطف سالم. كانوا يرون فيَّ موهبة، ولهذا السبب قامت الأستاذة دلال بترشيحي للمشاركة في الفيلم”