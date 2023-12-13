نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. ‏كلمات أغنية اللي راح ريح وارتاح لـ عصام صاصا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر ‏مهرجان "اللي راح ريح وارتاح" لمؤدي المهرجانات عصام صاصا تريند موقع الفيديوهات يوتيوب، والذي احتل المركز الخامس في قائمة المحتوى الرائج على يوتيوب، والمهرجان من كلمات عبده روقة، وتوزيع كيمو الديب، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا بعد طرحها بيوم واحد لتحتل المركز الثالث في قائمة الأعلى مشاهده في يوتيوب، وتتخطى حاجز الـ 350 ألف مشاهدة.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية ‏كلمات أغنية اللي راح ريح وارتاح لمؤدي المهرجانات عصام صاصا..



كلمات أغنية اللي راح ريح وارتاح



لوحدي ومحدش جنبي

الحب كان غلطي ودنبي

أنا مش هعاتب ولا هسأل

هشيلكو خالص من قلبي

ملقيتش صاحب جنبيا

ملقيتش حد حاسس بيا

هحب نفسي احسن حاجه

وبلاها خالص صُحبيه

راح اللي راح ريّح وارتاح

الجرح فرض الغدر متاح

بحر الخيانه ملهوش مرسى

وباب السعاده ملهوش مفتاح

الشده درس وبتعلم

ساكت ومش عايز اتكلم

بموت وبضحك قدامكو

ومش بخاف ولا بستسلم

الحويطات جاهزين يا خصوم

عندنا آلي ودخيرة مش شوم

الوحش حسن العمده الكينج

وحسين العمده ديب الهجوم

زعلان يا دنيا ومتضايق

تعبان بجد ومش فايق

الحظ على حظي معاند

وبجد مخنوق مش رايق

تايه وغايب متورط

دلوقتي كله بيتجبرت

يا ويله مني اللي اتكبر

انا عمري ما في حقي هفرط

الانحراف دلوقتي قانون

ولو عاقل هقلب مجنون

مبقاش في حد يقدر حد

واحد يصون بيخون مليون

آه من السنين لما تغلس

والمليونير لما يفلس

والحلوه هتبان وحشتها

والواطي والقله يهلس

من امتى حد بيسمعلي

انا مين بيزعل على زعلي

صحابي قلبت اخصامي

وحبيبتي حالفه ما ترجعلي

حياتي بايظه ملخبطه

دي معايا مش متظبطه



نبذة عن عصام صاصا

يعد عصام صاصا، واحد من أشهر مطربي المهرجانات، وحقق نجاحًا كبيرًا واستطاع خلال السنوات الماضية حشد عدد كبير الجمهور وعشاق فن المهرجانات، كما اشاد بموهبته نقيب المهن الموسيقية السابق هاني شاكر، في احدى اللقاءات التلفزيونية، قائلا “عصام على فكره بيعرف يغني وصوته حلو”، وكان آخر أعمال عصام صاصا مؤخرًا هي أغنية اللي راح ريح وارتاح، والأغنية من كلمات عبده روقة، وتوزيع كيمو الديب.



