نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية عارفة عبد الرسول ضمن أحداث فيلم 'بنقدر ظروفك' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة عارفة عبد الرسول تفاصيل شخصيتها في فيلم بنقدر ظروفك، الذي يخوض بطولته الفنان أحمد الفيشاوي والفنانة نسرين طافش، المقرر انطلاق تصويره قريبًا.

دور عارفة عبد الرسول في فيلم بنقدر ظروفك

وتلعب عارفة عبد الرسول دور سيدة من الطبقة المتوسطة ولديها بنت تريد تزويجها، ستكون حماة أحمد الفيشاوي وستعمل على مساعدته في عمله، ومن ثم تتوالى الأحداث.

قصة فيلم “بنقدر ظروفك”

تدور أحداث الفيلم في منطقة شعبية، حيث يدخل أحمد الفيشاوي صراعات مع محمود حافظ، ويتناول الفيلم قصة صراعهما حيث يسعى كل منهما للارتباط بـ "بنت الجيران".

أبطال فيلم "بنقدر ظروفك"



يضم فيلم "بنقدر ظروفك" كوكبة من النجوم، منهم نسرين طافش وأحمد الفيشاوي، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، وطاهر أبو ليلة. العمل من تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.

أحدث أعمال عارفة عبد الرسول

ومن ناحية اخري، تشارك الفنانة عارفة عبدالرسول، حاليًا في فيلم “ عصابة عظيمة ” مع الفنانة إسعاد يونس، المقرر عرضه خلال شهر يناير المقبل في دور العرض السينمائي، وتجسد دور ست شعبية، وهي والدة عنبة ضمن أحداث العمل، وتظهر في مشهد واحد فقط عند طلب ابن يد ابنة إسعاد يونس، ويشارك في الفيلم كوكبة من النجوم أبرزهم: إسعاد يونس، رنا رئيس، ومطرب المهرجانات عنبة، كريم عفيفي، فرح الزاهد، وغيرهم من الفنانين، في فيلم من تأليف هاجر الأبياري وإخراج وائل إحسان.

آخر أعمال عارفة عبدالرسول

ويذكر ان آخر أعمال الفنان عارفة عبد الرسول، هو مسلسل 'سيب وأنا أسيب"، من بطولة هنا الزاهد وأحمد السعدني، محمود البزاوي، محمد جمعة، عارفة عبد الرسول، أحمد سلطان، آية سماحة، محمود السيسي، يارا جبران، والمسلسل من تأليف رنا أبو الريش وتحت قيادة المخرج وائل إحسان، يتكون المسلسل من 10 حلقات، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول مصممة موضة وأزياء وناشطة على السوشال ميديا، تجد نفسها مضطرة للعودة على وجه السرعة إلى مسقط رأسها الإسكندرية مع الفنان الذي ارتبطت به، وتحاول تغطية الأكاذيب التي أخبرته بها ولكنها تجد نفسها في العديد من المشكلات.

