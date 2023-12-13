نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد غياب.. حفلات رأس السنة تعيد آمال ماهر لجمهورها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ العد التنازلي لرأس السنة المعروف بإقامة الحفلات الغنائية لأشهر نجوم الفن، وتتصدر الفنانة أمال ماهر قائمة الحفلات للعام الجاري.

تفاصيل حفل آمال ماهر

وتحتفل آمال ماهر مع جمهورها يوم 29 ديسمبر الجاري بحفل غنائي تقدم خلاله باقة من أجمل ما غنت، إضافة إلى بعض الأغنيات التي كرر الجمهور طلبها عبر الصفحات الرسمية للفنانة على منصات التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر إقامة الحفل بمسرح تياترو، في مول أركان الشيخ زايد، وتتوافر تذاكر الحفل للجمهور، من خلال الشركة المنظمة، عبر موقع (TicketsMarche).

وتتراوح أسعار التذاكر بين 5 فئات ( 1250ج، 1400ج، 1550، 1850، 2500ج)، ونوهت الشركة المنظمة إلى أن الأبواب مفتوحة أمام الجمهور من الساعة السادسة، وتُغلق من الساعة الثامنة، على أن يبدأ الحفل من الساعة التاسعة مساء.