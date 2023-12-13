نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آمال ماهر تجتمع بجمهورها في حفل رأس السنة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة آمال ماهر عن استعدادها لحفل رأس السنة لعام 2024، بعد فترة غياب طويلة، يوم 29 ديسمبر.

ومن المقرر إقامة حفل آمال ماهر في رأس السنة بأحد المناطق في الشيخ زايد، حيث تتوافر تذاكر الحفل للجمهور، من خلال الشركة المنظمة، عبر موقع تيكيت مارشيه.

وجاءت أسعار التذاكر على خمس فئات كالتالي: 1250ج، 1400ج، 1550، 1850، 2500ج، وصرحت الشركة المنظمة بموعد فتح الأبواب أمام الجمهور ابتداء من الساعة السادسة، وتُغلق من الساعة الثامنة، على أن يبدأ الحفل من الساعة التاسعة مساء.

بعد أخبار زواجها من رجل أعمال.. رد غير متوقع من آمال ماهر

أثارت الفنانة آمال ماهر جدلًا واسعًا في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أثار نباء زواجها من ثري عربي جدلًا كبيرًا.

فنشرت الفنانة آمال ماهر صورة برفقة نجلها لترد على الشائعات بطريقة غير مباشرة بهذه الصورة، والتي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام" عبر خاصية ستوري.

بأغنية "أنا كويسة" .. آمال ماهر تتخطى المليون مشاهدة على يوتيوب

وكانت قد حققت النجمة آمال ماهر نجاحًا جديدًا بعدما تخطت أغنية "أنا كويسة"، نسبة مليون وثلاثمائة ألف مشاهدة، منذ طرح الأغنية الأسبوع الماضي، على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

أغنية “أنا كويسة”

تعتبر أغنية "أنا كويسة" هي الأغنية الأولى من الميني الألبوم الذي طرحته آمال ماهر في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الماضي، عبر قناتها الرسمية الجديدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان بلال سرور، توزيع محمد يلدريم، تسجيل غناء أكرم عادل، مكساج أحمد جودة.

آمال ماهر تعود بعد غياب 3 أعوام

ويشهد ميني ألبوم أنا كويسة عودة لآمال ماهر للساحة الفنية بقوة بعد غيابها ما يقرب من 3 سنوات عن طرح الأغاني، إذ كانت أغنية اللي قادرة هي آخر أغاني آمال ماهر، وهي تتر مسلسل ليه لأ الجزء الأول بطولة الفنانة أمينة خليل، ويعد حفلها في مدينة العلمين منذ ما يقرب من ما يقرب من عام هو آخر حفلاتها.

وتعاونت آمال ماهر في ميني ألبوم أنا كويسة مع مجموعة مميزة من الشعراء والملحنين وهم الشاعر عمرو يحيى، والشاعر أحمد المالكي والملحن بلال سرور والملحن سامح كريم، والموزع كريم أسامة.