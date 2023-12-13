انت الان تتابع خبر وردة الجزائرية وتعليقها الصادم على زيجاتها.. لن تصدق ما قالته عنهم الفنانة بكل صراحة وبدون تردد والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت قصة حزن انفصال وردة الجزائرية وبليغ حمدي التي أدت إلى غناء ميادة الحناوي "انت الحب اللي كان" والتي كان خلفها حزن كبير بين الطرفان.

تزوجت الفنانة الراحلة وردة مرتين بشكل رسمي حيث كانت الزيجة الأولى من جمال القصيرى وكيل وزارة الاقتصاد الجزائرى وأنجبت منه ابنيها رياض ووداد.

أما الزوج الثاني فهو الملحن الشهير الراحل بليغ حمدي وتزوج وردة في حفل بمنزل الراقصة نجوى فؤاد عام 1972، بعد قصة حب عنيفة قدم لها أحلى ما تغنت به.

بينما خرج البعض ليؤكد أن هناك زيجة ثالثة مرت بها وردة ولكن لم يتم الإعلان عن تفاصيلها حيث كانت بصورة غير رسمية وقيل إنها انتهت سريعا بسبب ارتباط وردة ببليغ حمدى فنيا مما سبب غيرة للزوج المجهول.

وكانت حلت وردة الجزائرية ضيفة على برنامج برنامج "هذا أنا" قبل رحيلها حيث كشفت عن علاقتها برجال بصفة عامة وازواجها بصفة خاصة.

وقالت وردة الجزائرية إنها لا تحسن اختيار الرجال، وأن زوجها الأول لم يكن وسيما، فيما كان جسد زوجها الثاني الموسيقار الراحل بليغ حمدي ممتلئا في بداية زواجهما، لافتة إلى أنها تنظر إلى أبعد من الشكل والجسد.

وقالت وردة الجزائرية : تعرفت على بليغ في الستينيات، وكانت هناك كيمياء بيننا، تحولت إلى حب، كان بليغ وقتها ممتلئ الجسم".

وأضافت وردة : "اكتشفت أن "ذوقي وحش" في اختيار الرجال، ربما لأنني أحب شيئا أبعد من الشكل والجسد زوجاى لم يكونا وسيمين، ولكن كانت لكل منهما هيبته، الأول في شخصيته، وبليغ في فنه".