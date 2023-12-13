ناهد السباعى ترثي والدتها بكلمات مؤثرة: كل حياتي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 09:31 مساءً - رثت الفنانة ناهد السباعي والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة وحزينة، التي رحلت عن عالمنا الأسبوع الماضي.

وكتبت ناهد السباعي، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام":"حبيبتي وأمي وصاحبتي وبنتي وكل حياتي، اللهم يا حنان يا منان يا واسع الغفران اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، وأكرم نزلها ووسع مدخلها، واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

ورحلت عن عالمنا المنتجة ناهد فريد شوقى يوم الثلاثاء الماضى عن عمر يناهز 73 عاماً بعد تعرضها لأزمة صحية، وشيعت جنازتها من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من الفنانين، فيما غابت ابنتها ناهد السباعى عن وداعها بسبب سفرها خارج البلاد وعدم استطاعتها السفر لعدم وجود طيارات فى وقت الوفاة، ولكن ناهد تلقت العزاء بعد ذلك فى حضور حشد كبير من الفنانين والاعلاميين.