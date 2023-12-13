الجمعة.. الموسيقار سليم سحاب ضيف منى الشاذلي في 'معكم'

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل الموسيقار سليم سحاب ضيفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي" في الحلقة المقرر إذاعتها مساء الجمعة المقبلة على قناة "ON"، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، يروي سحاب حكايات عن طفولته في مدينة يافا الفلسطينية التي ولد بها أربعينيات القرن الماضي، وكيف تأثر بأغاني مقاومي الاحتلال الإنجليزي بيافا آنذاك.

تفاصيل حلقة الموسيقار سليم سحاب مع منى الشاذلي

كما يتحدث الموسيقار لبناني لأصل عن الدراسات التي كتبها رفقة شقيقيه (فيكتور وإلياس) عن تاريخ الغناء والفن في فلسطين قبل نكبة 1948، ويحكى سحاب كواليس مجيئه إلى مصر نهايات الثمانينات بدعوة من الدكتورة رتيبة الحفني قبل أن يستقر بالقاهرة ويحصل على الجنسية المصرية، ويتحدث عن أبرز نجوم الغناء الذين خرجوا تحت قيادته في كورال الأطفال من بينهم شيرين عبد الوهاب وتامر حسني ومي فاروق وريهام عبد الحكيم وأحمد سعد.

اخر اعمال المايسترو سليم سحاب

ومن ناحية اخري، قام المايسترو سليم سحاب بـ إحياء حفل موسيقي بدار الأوبرا المصرية على المسرح الكبير، تحت عنوان ليلة أم كلثوم، قدم معزوفات ومقطوعات موسيقية من أشهر أعمالها، التي يتفاعل معها الجمهور دائمًا، وتخلق نوعًا من البهجة والسعادة في المكان، وايضا أحيا الفترة الماضية، احتفالية في نقابة الصحفيين، نظمتها اللجنة الثقافية والفنية، بمناسبة مرور 100 عام على رحيل الفنان سيد درويش، تحت عنوان مئوية فنان الشعب، بمشاركة كورال أبناء مصر تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

سليم سحاب يحصل على درع نقابة الصحفيين

سبق، حصل سحاب على، درع نقابة الصحفيين، وذلك بعد حفل سحاب الذي أحياه بنقابة الصحفيين، والذي نظمته اللجنة الثقافية والفنية بالنقابة، بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، وقدم المايسترو بصحبة فرقته الموسيقية خلال الاحتفالية، عددا من أهم أغنيات فنان الشعب.

نبذة عن المايسترو سليم سحاب

ولد المايسترو سليم سحاب في فلسطين عام 1941 ونشأ في القاهرة يحمل الجنسيتين المصرية واللبنانية، درس الموسيقى في معاهد روسيا العريقة حيث حصل على دبلوم قيادة أوركسترا سيمفوني من معهد تشيكوفسكي الشهير وأسس فرقا عديدة في لبنان للكبار والصغار قبل أن يوظّف عقله الموسيقي وقلبه لخدمة الفرقة القومية للموسيقى العربية التي أسسها ويشرف عليها في القاهرة.