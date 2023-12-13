بلوك شعبي.. طرح الإعلان التشويقي لأولى بطولات نور النبوي السينمائية

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم الصاعد نور النبوي لطرح أولى بطولاته السينمائية “الحريفة”، والمقرر عرضه في 4 يناير المقبل لينافس في شباك التذاكر وسط نجوم السينما خلال الموسم الشتوي، وذلك بعد النجاحات المتعددة التي حققها من خلال مشاركته في الدراما والسينما.

وطرح لـ خالد النبوي منذ قليل الإعلان التشويقي لـ “الحريفة”، وظهر خلال البرومو التلقائية والطاقة الشبابية، بالإضافة لظهور أغنية برازيل لـ مروان موسى وعفروتو، التي تتناسب مع أحداث العمل وطاقته الشبابية.

كما ظهر نور النبوي خلال البرومو بلوك شعبي لأول مرة، بالإضافة لظهور بعض من الأحياء الشعبية أبرزهم حي “شبرا الخيمة”.

نور النبوي يروج لأول بطولاته السينمائية

وكان قد روج نور النبوي لفيلمه الجديد حيث نشر البوستر الرسمي لفيلم الحريفة، إستعدادًا لطرحه قريبًا في دور العرض السينمائية، والفيلم من إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح وإنتاج شركة TVision.

أحداث فيلم “الحريفة”

تدور أحداث فيلم الحرّيفة في إطار من الدراما والأكشن حول ماجد لاعب كرة القدم الخماسية الذي يخوض معركة مع أقرانه من محترفي كرة القدم من الطبقتين؛ العليا التي كان ينتمي إليها، والدنيا التي أصبح فردًا منها.

أبطال فيلم “الحريفة”



يضم فيلم “الحريفة” نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة نور النبوي، في أولى بطولاته السينمائية، ونجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، والنجم الصاعد أحمد غزي، ونور إيهاب، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني الراب كزبرة والذي يعد أول عمل سينمائي.