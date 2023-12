بأغنية مطفتش.. مروان بابلو يتصدر تريند يوتيوب بأحدث أغانيه

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر المطرب مروان بابلو تريند موقع الفيديوهات يوتيوب بأحدث أعماله الغنائية والتي تحمل اسم مطفتش والتي احتل بها المركز الخامس للمحتوى الرائج على اليوتيوب.

كلمات أغنية مطفتش



ومن كلمات الأغنية: آه مطفتش

جوايا نار مطفتش

استحملت كتير وما شكيتش

أنجزت كتير وما فاضلش

لسه بعاشر وما أثقش

عزة نفسي خلتني ما أسندش

سامحتهم آه بس ما نسيتش

فارقتهم وعيني ما بكتش



نقفلوا الباب اللي فات مات

نفضوا المساحات

هيجي ناس جداد

وسط التعابين آدينا ماشيين

وعشان ده نصيب

إحنا ارضينا بيه

جيت من القاع جبت أرقام

بحب أنافس نفسي ولا سين ولا صاد

جريت ورا اللي ضاع

لبست في الحيطان

بس كان لازم الخسارة

عشان تيجي الإنتصارات

On fire، fire

آه مطفتش

جوايا نار ما طفتش

إستحملت كتير وما شكيتش

أنجزت كتير وما فاضلش

لسه بعاشر وما أثقش

عزة نفسي خليتني ما أسندش

سامحتهم آه بس ما نسيتش

فارقتهم وعيني ما بكتش

On fire، fire

بس كان لازم أركز في الدرس

كان لازم أشوف فين الفرق

كان لازم أشربهم نفس الكاس

و C’est la vie

عشان ما ينسوش أنا مين

مستحمل الكوابيس

عشان نضحك في الـ Finale

جبت الأخضر عشت اللحظة

لسه مخنوق أوي أوي ياما

جوايا صراع من برة بضحك

وبمثل أنا بقالي فترة

وأنا حدفت كتير وما صابتش

ياما قلت هسيب وما مشتش

مع ذلك أفضل واحد وما زلت

On the top

هو إنتَ كنت فاكر إني هحل

Bitch، fuck off

جوايا نار مطفتش

إستحملت كتير وما شكيتش

أنجزت كتير وما فاضلش

لسه بعاشر وما أثقش

عزة نفسي خليتني ما أسندش

سامحتهم آه بس ما نسيتش

فارقتهم وعيني ما بكتش

تفاصيل ألبوم مروان بابلو

ويتكون الألبوم الذي يحمل عنوان «آخر قطعة فنية»، من 12 أغنية ومنهم أغنيتين تم طرحهم بالفعل من قبل، أغاني الألبوم هي: أمان، ضحية، الحلال،ماطفتش، ليلي ياه،، الاعيب، المبدأ، مسرحية، هانت، ice liebe es، melodies، dddd، وتم حذف الألبوم عندما طرح الشهر الماضي بعد دقائق من طرحه دون الكشف السبب، ويناقش عادتًا بابلو بأغانيه قضايا تهم الشباب في الحياه والصراعات التي يواجهه الجيل الحالي مع موسيقى بشكل وأيقاع مختلف، وكان جمهور بابلو في انتظار واستعداد للألبوم لمده طويلة، عندما قام بتشويقنا منذ عام مضى في أغنيته "بربري" قائلًا "زميلي الألبوم على النار ناقصه التتر ".