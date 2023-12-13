"والله نتألم لألمكم" كندة علوش تعبر عن استيائها بعد مشهد الشاب الفلسطيني

القاهرة - محمد ابراهيم - لا يزال الكيان الصهيوني يهاجم الشعب الفلسطيني ويشن عليهم هجومات أدت لاستشهاد الآلاف من الأرواح البريئة، وتواصل الفنانة كندة علوش دعمها للشعب الفلسطيني، وعبرت عن حزنها الشديد لما يمر به أهالي قطاع غزة، خاصة بعد تدوال مشهد لشاب يحمل شقيقه الشهيد، وسط الأمطار.

كندة علوش عن الشعب الفلسطيني:" أنتم عنوان الصبر"

وقامت كندة علوش بنشر فيديو الشاب الذي يحمل شقيقه الشهيد عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام” وعلقت قائلة: “الله.. تعجز هوليوود بكل إمكاناتها ومبدعيها أن تقدم مثل هذا المشهد.. أنتم عنوان الصبر، ذقتم الألم باختلاف أنواعه وأشكاله، واختبرت قسوة الحياة صبركم حتى آخر مداه”.

وتابعت كندة: "والله نتألم لألمكم، ونصلي لأجلكم، وكي ينتهي هذا الكابوس، لأنكم تستحقون الحرية والحياة بكرامة".

كندة علوش: "الألم يأخذ أشكالًا مختلفة ونخاف أن نعتاد الأمر"

تحرص الفنانة كندة علوش بشكل مستمر دعم القضية الفلسطينية، وتطالب العالم للوقوف ضد المجزرة البشرية التي تحدث في قطاع غزة، والذي أسفر عنها قتل الآلاف يوميًا بشكل مستمر.

فنشرت كندة علوش تغريدة عبر حسابها على موقع “أكس” معلقة: “وماذا بعد ننتظر نهاية الأحداث ولا تأتي نشاهد الحدث من وراء الشاشات نسمع صراخ الأمهات وبكاء الأطفال ولا نستطيع مد يد العون ولا المواساة، الألم يأخذ أشكالًا مختلفة كل يوم لكنه يأبى أن يفارق القلوب، نخاف أن نعتاد الأمر أو أن نعود للانغماس في حياتنا اليومية هربًا من الكآبة، ما العمل نمر على الصور والأخبار نريد أن نكون فاعلين ولكن لاسبيل لذلك”.

كندة علوش عن أحداث فلسطين: "تصرخ هذه الصور لتفضح وحشية العالم"

وكانت قد أعربت الفنانة كندة علوش عن حزنها الشديد جراء الأحداث التي مازالت تمر بها دولة فلسطين المحتلة، خاصةً بعد مشهد نزوح الفلسطينين، ووقوع مئات الضحايا منهم يوميًا.



فنشرت كندة علوش عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة: "لن يستطيع أحد أن يحاضر علينا بعد اليوم بالإنسانية ونبذ العنصرية وحقوق الإنسان، فبعد مشهد الأطفال حديثي الولادة في مشفى الشفاء".



وتابعت كندة علوش: "لا يحق لأحد أن يتكلم، ‏تصرخ هذه الصور لتفضح وحشية هذا العالم وكذبه ومن صمت أمام صور هؤلاء الأطفال فليصمت للأبد، هو إعلان فج لأن القادم أكثر وحشية".