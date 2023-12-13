نيرمين الفقي تكشف عن عشبة جبارة موجودة في كل مطبخ لإزالة الكرش المترهل في 3 أيام وإنقاص الوزن

عشبة الطير للتخسيس

تُعتبر عشبة الطير من بين أفضل الأعشاب التي تنتج زيوتًا تؤثر بشكل فعّال في عمليات التنحيف وفقدان الوزن، وتمتاز بقدرتها على حرق الدهون بطريقة غير ضارة وخالية من الآثار الجانبية وتحتوي العشبة على مضادات الأكسدة ومواد نباتية تساهم في تقليل التأكسد الضار ومقاومة الالتهابات، مما يسهم في الوقاية من العديد من الأمراض.

كما يُوصى بمزج عشبة الطير مع جذور “الأرقطيون” للحفاظ على توازن الزيوت والدهون في الجسم. ويقوم عشب الطير بتكسير الدهون، في حين تُساهم خلاصة جذور الأرقطيون في إزالة هذه الدهون من الجسم ويمكن تناولها كشاي لتثبيط الشهية وتحسين عملية الهضم، مما يؤدي إلى فقدان الوزن.

فوائد عشبة الطير للبشرة

عشبة الطير تُعتبر مضادًا للالتهابات وتحتوي على مركبات مفيدة. يُقال أنها تساعد في تهدئة البشرة وتقليل الاحمرار، كما أنها تحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يمكن أن يكون له فوائد في علاج بعض مشاكل البشرة ومع ذلك، يُفضل استشارة الطبيب أو الخبير في العناية بالبشرة قبل استخدامها للتأكد من توافر فوائد آمنة وفعالة.