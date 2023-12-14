نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. أبرز تصريحات محمد رضوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان محمد رضوان تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد إستضافته الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها الخاص بها “ صاحبة السعادة”، وفي هذا التقرير سيرصد دوت الخليج الفني أبرز تصريحات الفنان محمد رضوان في البرنامج.

محمد رضوان في صاحبة السعادة

أبرز تصريحات محمد رضوان

تحدث الفنان محمد رضوان عن التعاون بينه وبين الفنان القدير محمد صبحي وعن كيف بدا التعاون قائلًا"

كانت هناك تفاهم وتناغم بين الأستاذ محمد صبحي والأستاذ لينين الرملي، حيث كانا يعملان على مسرحية "ماما أمريكا" في مسرح قصر النيل، وبالصدفة، وأثناء تواجدي هناك، تلاقيت مع زملائنا الذين كانوا يعملون في تنفيذ الديكور. قالوا لي: "اذهب لتسلم على الأستاذ"، فقمت بزيارة الأستاذ محمد صبحي، وسألني عن عملي حينها. أخبرته أنني في المسرح القومي، لكنني غير مشغول حاليًا. رد علي قائلًا: "طيب، أنا أحتاج لأني سأقوم بتنظيم مهرجان المسرح للجميع".

و عن مشاركته في مسلسل “ موضوع عائلي قال “ تقابلت مع المخرج أحمد الجندي للمرة الأولى، وجلسنا نتحدث طويلًا حول مواضيع متنوعة، حيث شاركني آراؤه فيما شاهدته من أعمال، وأبدى رأيه فيما قدمته أنا أيضًا. تبادلنا وجهات النظر حول الكوميديا، وفي النهاية أعلن لي أنني سأشارك في أحد أفلامه”

و عن الكواليس “ يقوم بفعل جميل، حيث نقوم بقراءة المشاهد ونجري بروفات داخل الديكور الذي سنصور فيه. هذا يساعدنا على التفاعل مع مكان التصوير وتكوين تجربة واقعية خلال التحضيرات.”