نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. معلومات لا تعرفها عن ياسمين عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة ياسمين عبد العزيز تريند محرك البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية، وفي تقرير مبسط ل" دوت الخليج الفني" سنتناول بعض المعلومات التي لا تعرفها عن حياتها الشخصية.

من هي ياسمين عبد العزيز؟





هي ممثلة مصرية ولدت في 16 يناير عام 1980، وشقيقة الفنان وائل عبد العزيز، وتخرجت من الأكاديمية الحديثة بالمعادي.

بدأت مشوارها من خلال تقديم الإعلانات وهي في عمر الثانية عشرة عن طريق إحدى صديقات والدتها التي تدير شركة لإنتاج الإعلانات، وبعد ذلك تم ترشيحها للتمثيل في مسلسل امرأة من زمن الحب الذي حققت خلاله النجاح ولفت الأنظار لها، كما شاركت في فوازير رمضان "العيال اتجننت".

واشتهرت بتقديم دور الفتاة الشقية وحقق فيلمها زكي شان مع أحمد حلمي أعلى أرباح في الأسابيع الأولى من عرضه في العديد من دور العرض السينمائية.



حياة ياسمين عبد العزيز الشخصية





تزوجت ياسمين عبد العزيز في عام 2001 من رجل الأعمال محمد نبيل حلاوة وأنجبت منه ياسمين وسيف الدين، إلا أنهما انفصلا في بداية عام 2018.

وفي مطلع مارس 2020 أعلنت عن علاقة عاطفية تجمعها مع الممثل أحمد العوضي وفي مايو 2020 أعلنت زواجها منه.

